Sefaz alerta sobre tentativa de golpe com ganhadores do Nota Premiada

Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) emitiu um alerta aos cidadãos capixabas sobre incidentes de tentativas de fraude associadas ao programa Nota Premiada Capixaba. Em duas situações recentes que chegaram ao conhecimento da equipe responsável pelo programa, os golpistas entraram em contato com os premiados por meio de chamadas de voz em aplicativo de mensagens.

Sede da Sefaz: alerta para tentativa de golpe Crédito: Carlos Alberto Silva

Conforme informações da Sefaz, os golpistas usaram a logomarca oficial do programa como foto de perfil em suas contas de WhatsApp. Esse perfil visava enganar suas vítimas, fazendo-se passar por funcionários da secretaria. Mas, nos casos que chegaram ao conhecimento do órgão, os premiados desconfiaram quando foram instruídos pelos golpistas a acessar o aplicativo de suas instituições bancárias.

“Infelizmente, tivemos esse registro. O golpista disse ao cidadão para entrar no aplicativo do banco e verificar em seu extrato se recebeu o prêmio corretamente, mas, na verdade, se trata de uma tentativa de acesso aos dados bancários. É muito importante que as pessoas tenham atenção e bloqueiem essas ligações”, advertiu o subsecretário da Receita Estadual, Thiago Venâncio.

Além disso, Venâncio esclareceu que os ganhadores legítimos do programa são contatados por meio do endereço de e-mail fornecido no momento do cadastro no site oficial do Nota Premiada Capixaba, disponível em http://www.notapremiadacapixaba.es.gov.br/

As ocorrências já foram comunicadas à Polícia Civil para a investigação.

O subsecretário da Receita Estadual aconselha que, se alguém receber uma ligação suspeita, a melhor ação é desligar imediatamente e entrar em contato com o programa por meio do menu “Ajuda – Fale com a gente”, no site do programa Nota Premiada Capixaba.

Para a Sefaz, um das premiadas relatou: “O golpista me disse para acessar a minha conta e seguir um passo a passo para receber o prêmio. Desconfiei que havia algo errado e disse que tinha que desligar para acessar a conta. Liguei para a gerente do meu banco e ela me alertou que poderia ser um golpe. Eles usam todo um linguajar para passar credibilidade. Tem que ter muita atenção."

Já o outro cidadão contou que, quando recebeu a ligação, já havia resgatado o prêmio, mas o golpista disse que ia enviar um documento para conferir os valores. “Ele disse que eu tinha que acessar minha conta e fazer alguns procedimentos para não gerar nenhum ônus, débito ou imposto. Ligaram de dois telefones diferentes”, observou.

Sobre o Nota Premiada Capixaba

O Nota Premiada Capixaba é uma ação do Programa Estadual de Educação Fiscal, do governo do Estado, visando à conscientização sobre a importância da emissão do documento fiscal e tornando sua exigência um hábito por parte dos cidadãos. Para garantir a segurança dos dados, o acesso ao cadastro é feito por meio dos sistemas Acesso Cidadão ou Gov.BR.

Ao se cadastrar no programa e realizar uma compra informando o CPF na Nota Fiscal, o cidadão contribui para o desenvolvimento de nosso Estado, ajuda instituições sociais cadastradas no Programa e concorre a prêmios em dinheiro. São quatro sorteios mensais por região (Metropolitana, Norte e Sul): um no valor de R$ 20 mil, dois de R$ 5 mil e um de R$ 2,5 mil, totalizando 12 prêmios por mês; e um anual, especial, no valor de R$ 100 mil por região.

Com informações da assessoria da Sefaz