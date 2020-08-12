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Recipientes de vidro

Santa Casa de Castelo pede doação de recipientes para leite materno

Durante este mês, hospital faz campanha para arrecadar recipientes para doação de leite materno
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 ago 2020 às 15:28

Publicado em 12 de Agosto de 2020 às 15:28

Iniciativa faz parte das comemorações do Agosto Dourado, mês dedicado à amamentação
Iniciativa faz parte das comemorações do Agosto Dourado, mês dedicado à amamentação Crédito: Divulgação/ Santa Casa
No mês dedicado à amamentação, a Santa Casa de Misericórdia de Castelo, no Sul do Espírito Santo, iniciou nesta quarta-feira (12), a campanha Amor em Frascos. Durante este mês, a unidade pede a doação de recipientes para armazenar leite materno.
Qualquer tipo de frasco de vidro com a tampa de plástico pode ser doado como, por exemplo, os de café solúvel e os de maionese. Os potes poderão ser entregues em seis locais espalhados na cidade, inclusive no próprio hospital.
A iniciativa faz parte das comemorações do Agosto Dourado, mês dedicado à amamentação, para incentivar a doação de recipientes para armazenar as doações de leite materno. De acordo com a enfermeira Paula Augusta Zavarize Miranda, a campanha permanecerá durante o mês de agosto e conta com a ajuda da população para participar desse gesto de solidariedade.
"O leite materno é o alimento mais rico e puro. O pote de vidro com tampa de plástico é a única embalagem que conserva a pureza e os nutrientes originais do leite humano", explicou.

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A campanha também é realizada nos municípios de Brejetuba Venda Nova do Imigrante e as doações destes dois municípios serão destinadas ao Banco de Leite do Hospital das Clínicas (HUCAM), em Vitória.
Mesmo durante a pandemia pelo novo coronavírus, o serviço não parou no hospital. "Ainda continua nascendo criança prematura que precisa da doação de leite humano para sobreviver", disse a enfermeira Paula Augusta Zavarize Miranda.

ONDE DOAR

  • Multishow Supermercado;
  • Supermercado Mussi;
  • Laboratório LAAE;
  • Hortifruti Bruneli;
  • Papelaria do Rubinho;
  • Hospital Santa Casa de Castelo.

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