Santa Casa de Castelo pede doação de recipientes para leite materno

Iniciativa faz parte das comemorações do Agosto Dourado, mês dedicado à amamentação Crédito: Divulgação/ Santa Casa

leite materno. No mês dedicado à amamentação, a Santa Casa de Misericórdia de Castelo , no Sul do Espírito Santo , iniciou nesta quarta-feira (12), a campanha Amor em Frascos. Durante este mês, a unidade pede a doação de recipientes para armazenar

Qualquer tipo de frasco de vidro com a tampa de plástico pode ser doado como, por exemplo, os de café solúvel e os de maionese. Os potes poderão ser entregues em seis locais espalhados na cidade, inclusive no próprio hospital.

A iniciativa faz parte das comemorações do Agosto Dourado, mês dedicado à amamentação, para incentivar a doação de recipientes para armazenar as doações de leite materno. De acordo com a enfermeira Paula Augusta Zavarize Miranda, a campanha permanecerá durante o mês de agosto e conta com a ajuda da população para participar desse gesto de solidariedade.

"O leite materno é o alimento mais rico e puro. O pote de vidro com tampa de plástico é a única embalagem que conserva a pureza e os nutrientes originais do leite humano", explicou.

Mesmo durante a pandemia pelo novo coronavírus , o serviço não parou no hospital. "Ainda continua nascendo criança prematura que precisa da doação de leite humano para sobreviver", disse a enfermeira Paula Augusta Zavarize Miranda.

ONDE DOAR