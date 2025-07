Crime cibernético

Robôs atacam sistema de informações do Tribunal de Justiça do ES

O "ataque maciço", segundo a Corte estadual, foi em busca de informações processuais e requisições ao banco de dados; o sistema já voltou a normalidade

Publicado em 4 de julho de 2025 às 15:49

Sede do Tribunal de Justiça do Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros

Um ataque maciço de robôs - os bots - em busca de informações processuais e requisições ao banco de dados causou instabilidade ao sistema do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES). O acesso ao Processo Judiciário Eletrônico (PJe) ficou lento, dificultando o trabalho de servidores, magistrados, advogados, entre outras instituições que dependem das informações no dia a dia. >

Pelo site, a Corte estadual informou sobre os “ataques maciços de robôs”, que a dificuldade maior ocorreu na quinta-feira (3) e que a equipe de tecnologia atuou para restabelecer a normalidade do sistema. Assinalou que não houve comprometimento de dados.>

Rotina

As informações são de que este tipo de ataque tem sido quase rotineiro, promovido por empresas e escritórios em busca de leitura de informações dos processos que são públicos.>

E que o ocorrido nesta quinta-feira (3) foi em decorrência do volume de acessos, que são maiores quando realizados por robôs. Casos em que as portas de acesso são fechadas para evitar comprometer o sistema. Não há informações de que tenha sido um ataque hacker, com busca e captura de dados confidenciais.>

>

Com a digitalização dos processos perto do fim, o Tribunal já conta com mais de um milhão de processos no PJe, o que aumenta a busca por informações.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta