Retratação: Foto de fã apareceu errada em matéria sobre relacionamento de Ronaldinho Gaúcho

Em reportagem publicada no dia 03 de maio de 2019, com o título "Ronaldinho Gaúcho é processado por ex-parceira de sua relação a três", o site GazetaOnline (atual A Gazeta) publicou matéria da agência esportiva Lancenet em que se tratava de um processo de uma ex-parceira do jogador Ronaldinho Gaúcho, enquanto ele tinha um relacionamento a três. A foto enviada pelo Lancenet juntamente com matéria tinha a imagem do ex-jogador, da ex-parceria e de uma fã, Samira Carvalho, que nada tem a ver com os acontecimentos.
Vale ressaltar que A Gazeta paga por serviços de agências e publica seus conteúdos normalmente sem qualquer tipo de alteração. Portanto, o erro original proveio do conteúdo produzido pelo Lancenet. Entretanto, como também publicamos o material, acabamos expondo erroneamente a fã Samira Carvalho em um tipo de notícia que ela não tinha nenhuma participação. Pedimos desculpa pelo erro cometido.