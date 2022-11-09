Retratação: Foto de fã apareceu errada em matéria sobre relacionamento de Ronaldinho Gaúcho

Em reportagem publicada no dia 03 de maio de 2019, com o título "Ronaldinho Gaúcho é processado por ex-parceira de sua relação a três", o site GazetaOnline (atual A Gazeta) publicou matéria da agência esportiva Lancenet em que se tratava de um processo de uma ex-parceira do jogador Ronaldinho Gaúcho, enquanto ele tinha um relacionamento a três. A foto enviada pelo Lancenet juntamente com matéria tinha a imagem do ex-jogador, da ex-parceria e de uma fã, Samira Carvalho, que nada tem a ver com os acontecimentos.