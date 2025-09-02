Saiba como

Restaurante Popular de Vitória faz cadastramento de frequentadores

Procedimento já começou para garantir acesso a refeições a preços acessíveis e gratuitas para públicos prioritários no Restaurante Popular de Vitória

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 20:45

Restaurante Popular de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Para facilitar e agilizar o acesso ao Restaurante Popular de Vitória, a Secretaria de Assistência Social (Semas) iniciou o cadastramento das pessoas interessadas em realizar suas refeições no novo equipamento de segurança alimentar do município. A reinauguração está marcada para a próxima sexta-feira (5), às 10h30.

O cadastramento deve ser feito presencialmente no próprio restaurante, localizado na Rua Hermes Curry Carneiro, nº 31, Ilha de Santa Maria, das 8h30 às 16h30, mediante apresentação de documento pessoal com foto.

O Restaurante Popular funcionará todos os dias da semana, inclusive aos finais de semana e feriados. O horário de funcionamento será das 11h às 14h para almoço e das 18h às 20h para o jantar. Serão ofertadas 2.100 refeições por dia, de segunda a sexta-feira, sendo 1.600 no almoço e 500 no jantar.

Já aos finais de semana, serão ofertadas 535 refeições no almoço e 170 no jantar.

O acesso será priorizado para usuários de equipamentos da Assistência Social da cidade. As refeições terão preço acessível, com tarifa subsidiada pelo município. Além disso, crianças de até 12 anos e pessoas em situação de rua com CadÚnico atualizado em Vitória terão gratuidade.

Preços

Para moradores da capital com CadÚnico atualizado, será cobrado valor de R$ 3 (almoço) e R$ 1,50 (jantar). O público, em geral, vai pagar o valor de R$ 14 (almoço) e R$ 14 (jantar). É considerado público toda e qualquer pessoa que não tem CadÚnico e/ou quem mora em outros municípios, mesmo que inscrita no CadÚnico e esteja atualizado.

A gerente de Segurança Alimentar e Nutricional de Vitória, Roseane Fernandes, explicou que o cadastramento é uma forma de organizar e garantir o acesso às pessoas que mais necessitam.

"Sua reabertura visa garantir o acesso a refeições nutricionalmente adequadas a preços acessíveis e diferenciados de acordo com o perfil socioeconômico do usuário, servindo refeições diariamente e ofertando atividades de educação alimentar e nutricional", explicou Roseane Fernandes.

Estrutura

A reforma do Restaurante Popular contemplou a reestruturação completa do prédio, incluindo salas de administração, nutrição e serviço social, além de áreas para recebimento e preparo de alimentos, depósitos, câmara fria, estoque, cozinha industrial, vestiário para funcionários e banheiros.

O espaço também recebeu melhorias voltadas à sustentabilidade, como instalação de lâmpadas de LED, torneiras de pressão com arejadores e redutores de vazão para economia de água. Todas as adequações seguem a Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional (Losan – Lei nº 11.346/2006), que classifica o restaurante como um equipamento público de segurança alimentar e nutricional.

Implantado em dezembro de 2005, o Restaurante Popular ganhou sede própria na Ilha de Santa Maria em 2012. As atividades foram interrompidas em dezembro de 2016 e, desde então, o imóvel permanecia fechado.

Quem tem direito?

GRATUIDADE:

Crianças até 12 anos;

Pessoas em situação de rua, com CadÚnico atualizado em Vitória.

VALORES:

Pessoas com CadÚnico atualizado em Vitória. (Só moradores de Vitória com CAD) - R$ 3 no almoço e R$ 1,50 no jantar;

Público em geral (quem não tem CadÚnico e quem mora em outros municípios, mesmo que tenha CAD - se não for morador de Vitória, pagará tarifa cheia) R$ 14 no almoço e R$ 14 no jantar.

