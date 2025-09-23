Susto

Restaurante e apartamento são destruídos pelo fogo em mesmo bairro de Vila Velha

Um restaurante e um apartamento, ambos localizados em Itaparica, pegaram fogo na noite de segunda-feira (22); ninguém ficou ferido

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 09:07

Dois incêndios foram registrados, na noite de segunda-feira (22), em um apartamento e em um restaurante no bairro Itaparica, em Vila Velha. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

O primeiro caso aconteceu por volta das 21h, em um prédio na Rua Doutor Aniceto Frizzera Filho. Segundo o Corpo de Bombeiros, o apartamento ficou praticamente destruído. Imagens divulgadas nas redes sociais (veja acima) mostram fumaça preta saindo de uma das janelas e chamas altas consumindo o imóvel.

“Começou em um cômodo e acabou se espalhando pela casa. Teve bastante dano. O fogo foi bem localizado, gerou bastante fumaça e não atingiu outros apartamentos, mas a fumaça acabou subindo e assustou moradores”, explicou a tenente Aline, do Corpo de Bombeiros.

A proprietária relatou aos militares que acredita que o fogo tenha começado após um curto-circuito em uma televisão que estava em um quarto, próximo a uma cama, o que teria feito as chamas se espalharem rapidamente.

O prédio precisou ser evacuado, e alguns moradores receberam atendimento médico. “Graças a Deus não ficaram feridos, foi mais uma precaução, idosos, com alguma condição prévia, pessoas nervosas e ansiosos, mas que estava bem e não foi preciso levar ao hospital”, disse a tenente Aline.

Foi solicitada perícia e o prazo para a conclusão do laudo é de 20 dias, podendo ser prorrogado, segundo o Corpo de Bombeiros.

Segundo incêndio

Incêndio em restaurante em Itaparica, Vila Velha Crédito: Leitor A Gazeta

Minutos depois, outro incêndio foi registrado em um restaurante na Avenida Antônio Almeida Filho, também em Itaparica. O estabelecimento, que funciona dentro de um food park, estava fechado no momento e não havia ninguém dentro.

De acordo com os Bombeiros, as chamas ficaram restritas a uma parte do estabelecimento, o que facilitou o combate. Moradores de um prédio vizinho chegaram a ajudar no controle do fogo. Uma perícia será realizada para apurar as causas do incêndio.

* Com informações de Daniel Marçal, da TV Gazeta.

