Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Da Itália para o ES

Relíquia: osso de São Francisco de Assis passa por Colatina e Vila Velha

Após celebrações, na noite desta sexta-feira (17) a Paróquia Santa Clara de Colatina se despede do fragmento ósseo, que chega neste sábado (18), em Vila Velha, onde será levado ao Convento da Penha

Publicado em 17 de Março de 2023 às 18:19

Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

17 mar 2023 às 18:19
Relíquia de primeiro grau de São Francisco de Assis está peregrinando, desde 2015, pelas fraternidades de todo o país.
Relíquia de primeiro grau de São Francisco de Assis está peregrinando, desde 2015, pelas fraternidades de todo o país Crédito: Prefeitura São Francisco do Conde | Divulgação
Um momento histórico para as comunidades católicas dos municípios de Colatina e Vila Velha. A relíquia de primeiro grau de São Francisco de Assis, contendo um pequeno fragmento de osso do fêmur do santo, passa pelas paróquias das cidades. Vindo da basílica em Assis, na Itália, o objeto está peregrinando, desde 2015, por todo o país.
Após celebrações, na noite desta sexta-feira (17) a Paróquia Santa Clara de Colatina se despede da relíquia, que chega no sábado (18), em Vila Velha, para passar pela paróquia do Rosário e o Convento da Penha.
A imagem do santo, que acompanha a relíquia em um oratório de madeira, é uma das mais antigas existentes no mundo, retratando o santo de Assis e foi presenteada pela Cúria Geral dos Frades Menores Capuchinhos.

Peregrinação pelos municípios

A peregrinação ocorre devido a comemoração aos 800 anos da Vida e Regra da Ordem Franciscana Secular. As imagens do santo e da relíquia passam em todas as fraternidades seculares do Brasil desde 2015, e deverá terminar em abril deste ano de 2023, após ter visitado todas.
Em Colatina, as imagens chegaram na última quarta-feira (15) à Paróquia Santa Clara de Assis. A igreja foi criada em 2008 pela Diocese de Colatina, e conta com frades franciscanos. Mas a presença da Ordem Franciscana Secular no município existe há mais de três décadas com a atuação das Irmãs Clarissas.
De Colatina, a relíquia segue para Vila Velha. Para o acolhimento, a Fraternidade Nossa Senhora da Penha preparou missas, visita aos doentes, à casa de irmãs religiosas e a um lar de idosos, além de momentos de espiritualidade franciscana com os frades menores e irmãos da Ordem Franciscana Secular.
A imagem continua em Vila Velha até a próxima terça-feira (21).

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Colatina Convento da Penha espírito santo Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
As poderosas bactérias encontradas em cavernas profundas que desafiam a medicina: 'Resistentes a praticamente todos os antibióticos'
Braga, do Rio Branco
Rio Branco vence Vitória e entra no G-4 do Grupo 12 da Série D
O aviso de perigo potencial (alerta amarelo) começou às 9h deste sábado (18) e segue até 23h59 de domingo (19)
ES tem alerta amarelo de chuvas intensas e ventos fortes para 32 cidades

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados