Relíquia: osso de São Francisco de Assis passa por Colatina e Vila Velha

Relíquia de primeiro grau de São Francisco de Assis está peregrinando, desde 2015, pelas fraternidades de todo o país Crédito: Prefeitura São Francisco do Conde | Divulgação

Um momento histórico para as comunidades católicas dos municípios de Colatina Vila Velha . A relíquia de primeiro grau de São Francisco de Assis, contendo um pequeno fragmento de osso do fêmur do santo, passa pelas paróquias das cidades. Vindo da basílica em Assis, na Itália, o objeto está peregrinando, desde 2015, por todo o país.

Após celebrações, na noite desta sexta-feira (17) a Paróquia Santa Clara de Colatina se despede da relíquia, que chega no sábado (18), em Vila Velha, para passar pela paróquia do Rosário e o Convento da Penha

A imagem do santo, que acompanha a relíquia em um oratório de madeira, é uma das mais antigas existentes no mundo, retratando o santo de Assis e foi presenteada pela Cúria Geral dos Frades Menores Capuchinhos.

Peregrinação pelos municípios

A peregrinação ocorre devido a comemoração aos 800 anos da Vida e Regra da Ordem Franciscana Secular. As imagens do santo e da relíquia passam em todas as fraternidades seculares do Brasil desde 2015, e deverá terminar em abril deste ano de 2023, após ter visitado todas.

Em Colatina, as imagens chegaram na última quarta-feira (15) à Paróquia Santa Clara de Assis. A igreja foi criada em 2008 pela Diocese de Colatina, e conta com frades franciscanos. Mas a presença da Ordem Franciscana Secular no município existe há mais de três décadas com a atuação das Irmãs Clarissas.

De Colatina, a relíquia segue para Vila Velha. Para o acolhimento, a Fraternidade Nossa Senhora da Penha preparou missas, visita aos doentes, à casa de irmãs religiosas e a um lar de idosos, além de momentos de espiritualidade franciscana com os frades menores e irmãos da Ordem Franciscana Secular.