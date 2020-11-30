Registro e emplacamento de veículos zero km são automatizados no ES

Processo pode ser acompanhado pelo site do Detran-ES Crédito: Mônica Moreira

Proprietários de veículos zero quilômetro no Espírito Santo passam a contar, a partir desta segunda-feira (30), com serviço automatizado para registro e emplacamento dos automóveis. De acordo com o diretor geral do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo ( Detran-ES ), Givaldo Vieira, o Registra Fácil promete agilizar o processo, que antes chegava a demorar dois dias, em poucos minutos, desde a abertura, auditoria dos documentos e liberação do código para emplacamento.

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Para registrar o veículo, o proprietário pode ir até os postos de atendimento do Detran-ES  realizando pré-agendamento via internet ; contratar o serviço de despachante ou, ainda, solicitar o serviço pela concessionária onde adquiriu o veículo, mediante condições da mesma.

Nesta nova modalidade de registro automatizado, de posse da nota fiscal do veículo, basta digitar o número do documento, preencher um formulário com perguntas padrão e enviar. Em seguida, será gerado o Documento Único de Arrecadação (DUA), que também poderá ser pago via aplicativos bancários. Para os clientes do Banestes, o processamento é imediato, já para clientes de outros bancos, o prazo máximo de compensação é de até 15 minutos, segundo o diretor do Detran-ES.

A facilidade é possível devido à integração dos órgãos: Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest), Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo (Sefaz), Base de índice Nacional (BIN) e o banco de dados do Departamento Nacional de Trânsito (Denatran). A partir do lançamento da nota fiscal de compra do veículo no sistema, há o cruzamento dos dados do veículo, como número do chassi, marca, modelo, cor e motor, informados e conferidos de maneira automatizada.

O sistema ainda não está em funcionamento para registro de veículos adquiridos em revendas, ou seja, os carros usados. Apenas para veículos novos. E esta demanda, segundo o Detran-ES, representa 16% das realizadas pelo órgão, uma média de 6.200 processos mensais, que agora não dependerão mais dos serviços de conferência de servidores da casa.

VEJA PASSO A PASSO COMO É FEITO O REGISTRO:

De posse da nota fiscal do veículo zero quilômetro e documentos pessoais, o proprietário pode agendar atendimento presencial nas Ciretrans e PAVs ou contratar um despachante, ou ainda, solicitar o serviço de registro da concessionária onde comprou o veículo;

Tela do Detran-ES na área de agendamento Crédito: Reprodução

Depois é preciso informar os dados solicitados no sistema Registra Fácil;

Receber e pagar o DUA, que pode ser por meio de aplicativos bancários;

Em seguida o proprietário receberá um SMS com o número do processo e a placa do veículo para estampagem em empresa credenciada ao Detran-ES, que poderá fazer a instalação na própria concessionária. Todas as empresas estão listadas aqui;

O Certificado de Registro do Veículo (CRV) ainda não está disponível de modo digital, é preciso imprimir, já o licenciamento é eletrônico;

Segundo o Detran-ES, todo processo pode ser acompanhado pelo site do órgão, na área de Consulta de Veículos.

Tela Detran-ES na área de consulta de informações do veículo Crédito: Reprodução

(*) Mônica Moreira é aluna do 23° Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob supervisão da editora Joyce Meriguetti.