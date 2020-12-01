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Veja como está a obra

Reforma do Terminal de Itaparica tem um mês para ser entregue no prazo do DER

Com promessas de entrega para 2020, Departamento de Estradas de Rodagem trabalha para entregar o terminal até o dia 31 de dezembro. O local foi interditado em julho de 2018
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 11:14

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 11:14

Itaparica
O DER trabalha para entregar o terminal até o dia 31 de dezembro Crédito: Reprodução/TV Gazeta
31 de dezembro. Esta é a data do último dia deste ano, mas é também o limite da última promessa para a entrega do Terminal de Itaparica, em Vila Velha, que há meses passa por reformas.
O terminal rodoviário do Transcol está fechado desde julho de 2018, ou seja, há mais de dois anos, depois que uma perícia constatou falhas na estrutura do local, principalmente na cobertura, o que colocava em risco a segurança de passageiros e trabalhadores.

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Na época, o Terminal de Itaparica tinha um fluxo de aproximadamente 45 mil usuários diários e contava a operação de 33 linhas, que foram deslocadas para os terminais de Vila Velha e do Ibes.

PRIMEIRA PROMESSA

No prazo inicial dado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), a expectativa era de que a reforma fosse concluída em maio deste ano, porém a obra atrasou por conta, principalmente da pandemia do novo coronavírus.
Com o cronograma não cumprido, uma nova data foi estipulada, desta vez para o mês de outubro. Mais uma vez a promessa ficou apenas na expectativa. Diante desse novo atraso, ainda em novembro, o diretor do DER, Luiz César Maretto, explicou que a reforma está na reta final e que o órgão faz um esforço para entregar o terminal ainda em 2020.
"As estruturas metálicas (da cobertura) estão sendo finalizadas. Para a próxima semana (na segunda quinzena de novembro), já iniciaremos a montagem da lona tensionada. Estamos trabalhando à noite, sábado e domingo, para entregar essa obra", disse ele no dia 17 de novembro.
Além da cobertura, o espaço já ganhou nova área de manobra para os ônibus, guaritas e bilheterias mais modernas.
Na manhã desta terça-feira (01), imagens aéreas feitas com o drone do Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, mostram que boa parte estrutura metálica que dá sustentação à cobertura já está instalada, porém a lona mencionada pelo diretor sequer foi iniciada a instalação.
Desta forma, o DER tem mais 30 dias para concluir a intervenção no Terminal de Itaparica, de acordo com a expectativa do próprio diretor. 

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