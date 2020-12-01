Reforma do Terminal de Itaparica tem um mês para ser entregue no prazo do DER

O DER trabalha para entregar o terminal até o dia 31 de dezembro Crédito: Reprodução/TV Gazeta

31 de dezembro. Esta é a data do último dia deste ano, mas é também o limite da última promessa para a entrega do Terminal de Itaparica, em . Esta é a data do último dia deste ano, mas é também o limite da última promessa para a entrega do Terminal de Itaparica, em Vila Velha , que há meses passa por reformas.

Na época, o Terminal de Itaparica tinha um fluxo de aproximadamente 45 mil usuários diários e contava a operação de 33 linhas, que foram deslocadas para os terminais de Vila Velha e do Ibes.

PRIMEIRA PROMESSA

No prazo inicial dado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-ES), a expectativa era de que a reforma fosse concluída em maio deste ano, porém a obra atrasou por conta, principalmente da pandemia do novo coronavírus.

Com o cronograma não cumprido, uma nova data foi estipulada, desta vez para o mês de outubro. Mais uma vez a promessa ficou apenas na expectativa. Diante desse novo atraso, ainda em novembro, o diretor do DER, Luiz César Maretto, explicou que a reforma está na reta final e que o órgão faz um esforço para entregar o terminal ainda em 2020.

"As estruturas metálicas (da cobertura) estão sendo finalizadas. Para a próxima semana (na segunda quinzena de novembro), já iniciaremos a montagem da lona tensionada. Estamos trabalhando à noite, sábado e domingo, para entregar essa obra", disse ele no dia 17 de novembro.

Além da cobertura, o espaço já ganhou nova área de manobra para os ônibus, guaritas e bilheterias mais modernas.

Na manhã desta terça-feira (01), imagens aéreas feitas com o drone do Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta, mostram que boa parte estrutura metálica que dá sustentação à cobertura já está instalada, porém a lona mencionada pelo diretor sequer foi iniciada a instalação.