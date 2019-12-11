Mais 6 meses: entrega do Terminal de Itaparica fica para dezembro de 2020

Terminal de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

A reportagem da Rádio CBN Vitória (92,5 FM) apurou, em outubro deste ano, que as intervenções tinham previsão de durar 360 dias, segundo o Diário Oficial do Estado do dia 14 daquele mês.

À época, o diretor-geral do Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo (Iopes), Luiz César Maretto, chegou a afirmar que as obras deveriam demorar menos tempo, seis meses, e que o terminal deveria ficar pronto ainda no primeiro semestre, ou seja, até junho de 2020.

AS INTERVENÇÕES

Além da implantação de uma cobertura de lona tensionada, a reforma do terminal vai abranger toda a estrutura, incluindo a troca da instalação elétrica, da rede de captação de água de chuva e a reforma dos banheiros.

A nova cobertura, de lona tensionada, dá mais conforto térmico para os passageiros, de acordo com o Iopes. A unidade terá duas entradas - além da atual, que fica na rodovia Darly Santos, o governo vai construir outra que ficará nos fundos e servirá de acesso a um conjunto habitacional em construção.

O Terminal de Itaparica foi fechado em julho de 2018, quando uma perícia contratada pela Ceturb/ES apontou indícios de subdimensionamento estrutural em relação ao projeto e estado crítico de corrosão nas peças estruturais.

A cobertura da unidade foi demolida. O laudo orientou, à época, a interdição imediata do terminal, o que ocorreu no dia 28 de julho daquele ano.

Your browser does not support the audio element. Mais de 6 meses - entrega do Terminal de Itaparica fica para dezembro de 2020

Cerca de 45 mil passageiros de 33 linhas que foram remanejadas para os terminais de Vila Velha e do Ibes foram afetados com a interdição.

O QUE DIZ O DER-ES

Em nota enviada à reportagem de A Gazeta, o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo (DER-ES) argumentou que no dia 22 de outubro foi publicado o aviso de licitação das obras do Terminal de Itaparica, com abertura dos envelopes no dia 20 de novembro.

"Motivo de nada mais ter sido publicado é que o Regime de licitação escolhido para executar as obras do Terminal é o Regime Diferenciado de Licitação, o RDC. Nesta modalidade, a publicação da empresa vencedora é anunciada apenas quando não houver mais possibilidade de nenhuma outra recorrer", disse o órgão.

O DER-ES finaliza dizendo que, no momento, o processo de habilitação da empresa vencedora se encontra em trâmites internos. "O prazo publicado no Diário Oficial para a execução das obras é de 360 dias e a previsão é de que seja anunciada a empresa vencedora ainda neste ano e as obras comecem em janeiro de 2020", concluiu.