Incêndio atinge apartamento em Vila Velha

Um incêndio atingiu o apartamento de um condomínio localizado no bairro Residencial Jabaeté, em Vila Velha. O fogo começou por volta das 16h no interior da moradia localizada no 4º andar do prédio. Não foram registradas vítimas na ocorrência, segundo o Corpo de Bombeiros.
Os bombeiros informaram ainda que uma equipe conseguiu combater as chamas e controlar o incêndio, que por sua vez causou apenas danos materiais.
VEJA IMAGENS DO INCÊNDIO
Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil Municipal foi acionada para avaliar a estrutura do imóvel. Até o momento, não foi solicitada perícia.