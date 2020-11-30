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Residencial Jabaeté

Incêndio atinge apartamento em Vila Velha

O fogo começou por volta de 16h desta segunda-feira (30) em uma moradia que fica no 4° andar do prédio. Ainda não há informações sobre o que teria causado as chamas

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 19:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 19:16
Incêndio é registrado em prédio de Vila Velha
Incêndio é registrado em prédio de Vila Velha Crédito: Leitor/ A Gazeta
Um incêndio atingiu o apartamento de um condomínio localizado no bairro Residencial Jabaeté, em Vila Velha. O fogo começou por volta das 16h no interior da moradia localizada no 4º andar do prédio. Não foram registradas vítimas na ocorrência, segundo o Corpo de Bombeiros
Os bombeiros informaram ainda que uma equipe conseguiu combater as chamas e controlar o incêndio, que por sua vez causou apenas danos materiais. 

VEJA IMAGENS DO INCÊNDIO 

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil Municipal foi acionada para avaliar a estrutura do imóvel. Até o momento, não foi solicitada perícia. 

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