Consciência todo dia

Rede Gazeta promove encontro que celebra manifestações artísticas negras capixaba

Bate-papo aberto gratuito e aberto ao público combina discussões sobre arte, música e literatura no mês da Consciência Negra; vagas para participar já estão abertas

Hugo Dadalto Estagiário - Comunicação Institucional / [email protected]

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 18:24

Pela terceira edição consecutiva, evento reúne potencialidades capixabas de diferentes manifestações artísticas Crédito: Divulgação

No esplendor das esculturas, nos instrumentos ou nas pinturas que refletem a ancestralidade, a combinação desses elementos reforça a resistência do povo negro. É pensando nisso que a Rede Gazeta promove no dia 17 de novembro (segunda-feira) a roda de conversa com o tema “Corpo, voz e arte: a estética negra como forma de expressão”. Inserida dentro da iniciativa “Coisa de Preto”, o encontro aberto ao público acontece na Sede da empresa, em Vitória, a partir das 17h. As inscrições gratuitas podem ser feitas clicando aqui.

De olho no tema, esta edição conta com quatro nomes de referência quando o assunto é múltiplas manifestações culturais nos Espírito Santo. A curadora, doutora em Literatura. e idealizadora do ‘Letra Preta – Escrita e Imaginações’, Isabella Baltazar; o artista plástico e especialista em arteterapia Irineu Ribeiro; a artista visual, educadora e pesquisadora Yasmin Cerqueira; e o maestro, pesquisador e diretor-presidente do Instituto Cultura Viva, Eduardo Lucas.

Convidados da vez para roda de conversa "Coisa de Preto". Da esquerda para direita: Isabella Baltazar, Irineu Ribeiro, Yasmin Cerqueira e Eduardo Lucas. Crédito: Divulgação

Pelo terceiro ano consecutivo a iniciativa reforça o compromisso de potencializar os saberes e olhares da negritude capixaba. Nesta edição, quem comanda a mediação do bate-papo é o repórter do Núcleo de Reportagens e Conteúdos Especiais de A Gazeta, João Barbosa.

À frente da organização de mais uma edição da roda de conversa, a analista de Comunicação Institucional da Rede Gazeta, Wanessa Eustachio, lembra que o tema da vez reflete a essência da iniciativa. "Queremos mostrar como a arte, a moda e a música se tornam caminhos potentes de identidade e resistência. Quando um negro conta sua própria história, ele reescreve narrativas e reposiciona olhares. É isso que buscamos com o projeto, criar um espaço em que corpo, voz e arte sejam instrumentos de expressão, identidade e resistência, contados por quem vive e transforma essas histórias aqui no Estado”.

SERVIÇO

Coisa de Preto 2025 - Corpo, voz e arte: a estética negra como forma de expressão

Data: 17/11 (segunda-feira)

Hora: 17h

Local: Rede Gazeta - Rua Carlos Fernando Lindenberg Filho, 90, Monte Belo, Vitória

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta