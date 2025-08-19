Reconhecimento

Rede Gazeta emplaca 18 finalistas na etapa estadual do Prêmio Sebrae de Jornalismo

Na comparação com a edição de 2024, grupo mais que dobrou a participação na lista final. Anúncio dos vencedores está marcado para 11 de setembro

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 15:57

Jornalistas e universitários premiados na edição 2024 do Prêmio Sebrae de Jornalismo. Crédito: Divulgação

Com mais que o dobro de nomes na comparação com a edição de 2024, a Rede Gazeta é o grupo com maior número de finalistas na 12ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo: 18. Os profissionais concorrem à etapa estadual nas categorias Texto, Vídeo, Áudio e Fotojornalismo. O anúncio dos vencedores acontece no dia 11 de setembro, em cerimônia no Clube Ítalo Brasileiro, em Vitória.

A premiação, que reconhece produções jornalísticas sobre empreendedorismo no Brasil, teve recorde de inscrições neste ano. O Espírito Santo ficou em 3º lugar no ranking nacional de participações, com um aumento de 46% em relação à edição anterior, totalizando 165 trabalhos enviados. No ano passado, de 113 inscrições, a Rede Gazeta emplacou 7 finalistas e conquistou cinco vitórias.

Os candidatos concorrem a um valor total de R$ 180 mil em premiação. Os primeiros lugares nas categorias Texto, Áudio, Vídeo e Foto vão receber R$ 20 mil, enquanto os segundos e terceiros lugares vão levar R$ 15 mil e R$ 10 mil, respectivamente. Já a premiação especial para o Jornalismo Universitário vai pagar R$ 3 mil para o primeiro colocado.

Conheça os finalistas da Rede Gazeta:

Categoria Texto

• Beleza da periferia: movimento encoraja novas empreendedoras no ES – Guilherme Silva

• Se vestir para transgredir: o mercado da moda capixaba como forma de resistência – Felipe Khoury

• Tradição protege árvores e garante produção de borracha sustentável no ES – Vinicius Zagoto, com Fernando Madeira e Farley Silva

• Visibilidade trans: os desafios de quem trabalha e empreende no ES – Diná Sanchotene

Categoria Vídeo

• Comércio nos bairros de Linhares movimenta a economia da cidade – Isaac de Sousa Ribeiro

• Empreendedorismo faz da Rota do Lagarto uma das ruas mais legais do Espírito Santo – Daniela Carla de Souza, com equipe Ramon Porto, Elis Carvalho, Vinicius Oliveira e Bethânia Miranda

• João Neiva impulsiona o empreendedorismo local com a Rota dos Queijos – Bethânia Miranda, com equipe Naiara Arpini

Categoria Áudio

• Bancos sociais impulsionam empreendedores e mudam realidade de comunidades no ES – Vinicius Zagoto

• Cafeicultura sustentável: pequenos produtores fortalecem produção de café do ES frente às mudanças climáticas – Beatriz Heleodoro

• Como a agroecologia está mudando a vida de toda uma comunidade no Norte do ES – Isaac Ribeiro

• Como empreendedorismo e transliderança impactam o futuro de pessoas trans – Vítor Antunes

• Mais que um negócio: empreendedores que exaltam a identidade capixaba através de seus produtos – Júlia Afonso

Categoria Fotojornalismo

• Doce parceria – Ricardo Medeiros

• Empreendedorismo sem idade: Mais de 25 mil mulheres com mais de 60 anos lideram negócios no Espírito Santo – Fernando Madeira de Souza

• Socol: a iguaria de origem italiana que alimenta o agroturismo no ES – Ricardo Medeiros

• Tradição protege árvores e garante produção de borracha sustentável no ES – Fernando Madeira, com Vinicius Zagoto e Farley Silva

• Vendedora cria absorvente ecológico e derruba tabus sobre menstruação – Vitor Jubini Venturin

