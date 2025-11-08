Campeões!

Rede Gazeta conquista três primeiros lugares em Prêmio de Jornalismo Cooperativista

Any Cometti, Fernando Madeira e Murilo Cuzzuol foram vencedores em premiação realizada na noite de sexta-feira (7)

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 14:57

Em noite de celebração, três profissionais da Rede Gazeta foram destaque no 18º Prêmio de Jornalismo Cooperativista, promovido pela Organização das Cooperativas Brasileiras no Espírito Santo (OCB/ES).

A cerimônia que revelou os vencedores aconteceu na sexta-feira (7) no Ilha Buffet, em Vitória. As produções reconhecidas contemplam TV, rádio e fotojornalismo, reforçando a pluralidade e a qualidade do conteúdo produzido pela empresa.

Any Cometti, Fernando Madeira e Murilo Cuzzuol, vencedores do 18º Prêmio de Jornalismo Cooperativista Crédito: Divulgação

Na categoria inédita Ano Coop, Any Cometti conquistou o 1º lugar com a reportagem “Estado deve ter mais de 1 milhão de cooperados”, exibida no Jornal do Campo, da TV Gazeta, que evidenciou a expansão do cooperativismo e seu impacto socioeconômico.

No Fotojornalismo, Fernando Madeira levou o 1º lugar com o trabalho “Idosas viram bailarinas e dançam contra solidão e depressão no ES”, um retrato sensível sobre acolhimento, saúde e bem-estar, publicado em A Gazeta.

Já no Radiojornalismo, Murilo Cuzzuol, da Rádio CBN Vitória, garantiu o 1º lugar com a reportagem “Qualidade do gengibre capixaba vira trunfo para superar tarifaço dos EUA”, mostrando como a excelência do produto local ajuda a driblar barreiras comerciais e sustentar a competitividade dos produtores.

A noite também reconheceu novos talentos: Julia Galter, estagiária da Rede Gazeta, ficou em 2º lugar no Voto Popular com um material publicado no veículo da faculdade em que estuda.

Além dos troféus, os campeões das categorias técnicas e do Voto Popular receberam R$ 9.000,00, enquanto os vice-campeões ficaram com R$ 6.300,00. Na Categoria Estudante, as premiações foram de R$ 6.300,00 (1º) e R$ 4.000,00 (2º), e na Categoria Ano Coop o 1º lugar recebeu R$ 6.300,00. Parabéns a todos os ganhadores!

