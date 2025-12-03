Jornalismo

Rede Gazeta anuncia mudança na governança editorial

Abdo Chequer deixa a diretoria de Jornalismo após 45 anos de dedicação ao grupo. Bruno Dalvi, que chefia a TV Gazeta e o g1, e Geraldo Nascimento, que chefia A Gazeta e rádio CBN, passam a responder diretamente ao presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, sobre a linha editorial

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 14:50

Geraldo Nascimento, Abdo Chequer, Café Lindenberg e Bruno Dalvi formam o Conselho Editorial da Rede Gazeta no Espírito Santo Crédito: Arthur Louzada

A Rede Gazeta anunciou mudanças na estrutura de sua governança editorial. No dia 15 de dezembro, Abdo Chequer deixa a diretoria de Jornalismo por decisão própria, após 45 anos de dedicação ao grupo.

A partir de janeiro de 2026, ele assume o cargo de coordenador do Conselho Editorial da empresa. O Conselho é um órgão deliberativo, presidido por Café Lindenberg e tem a função de refletir, propor e acompanhar os rumos editoriais da organização.

Com a nova configuração, o editor-chefe da TV Gazeta e do g1 Espírito Santo, Bruno Dalvi, e o editor-chefe de A Gazeta e da CBN Vitória, Geraldo Nascimento, passam a responder diretamente ao presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, em temas ligados à linha editorial. Bruno e Geraldo também integram o Conselho Editorial. Na gestão administrativa, eles se reportarão ao diretor-geral Marcello Moraes.

Abdo Chequer construiu uma carreira de 45 anos no grupo e há mais de uma década esteve à frente da liderança do jornalismo, conduzindo transformações importantes e fortalecendo a produção de conteúdo em múltiplas plataformas.

“Abdo passa a contribuir de forma ainda mais estratégica, colaborando com a manutenção do jornalismo profissional e de credibilidade”, explica Café Lindenberg.

O editor-chefe da TV Gazeta e do g1es lembra que a TV Gazeta fará 50 anos em 2026, e Abdo esteve presente em quase 100% dessa jornada.

“Manter vivo esse legado é reafirmar nosso compromisso com um jornalismo ético, corajoso e interativo. Chegaremos aos 50 anos da TV celebrando um trabalho que inspira e guia o que fazemos todos os dias”, afirma Dalvi.

Já o editor-chefe de A Gazeta e da CBN Vitória destaca os desafios de continuar produzindo conteúdo de qualidade em um ambiente cada vez mais digital.

“Fazer bom jornalismo hoje também significa entender o público, inovar na linguagem e buscar sustentabilidade sem abrir mão da credibilidade”, reforça Nascimento.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta