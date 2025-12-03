Rede Gazeta anuncia mudança na governança editorial

Publicado em 3 de dezembro de 2025 às 14:50
A Rede Gazeta anunciou mudanças na estrutura de sua governança editorial. No dia 15 de dezembro, Abdo Chequer deixa a diretoria de Jornalismo por decisão própria, após 45 anos de dedicação ao grupo.
A partir de janeiro de 2026, ele assume o cargo de coordenador do Conselho Editorial da empresa. O Conselho é um órgão deliberativo, presidido por Café Lindenberg e tem a função de refletir, propor e acompanhar os rumos editoriais da organização.
Com a nova configuração, o editor-chefe da TV Gazeta e do g1 Espírito Santo, Bruno Dalvi, e o editor-chefe de A Gazeta e da CBN Vitória, Geraldo Nascimento, passam a responder diretamente ao presidente da Rede Gazeta, Café Lindenberg, em temas ligados à linha editorial. Bruno e Geraldo também integram o Conselho Editorial. Na gestão administrativa, eles se reportarão ao diretor-geral Marcello Moraes.
Abdo Chequer construiu uma carreira de 45 anos no grupo e há mais de uma década esteve à frente da liderança do jornalismo, conduzindo transformações importantes e fortalecendo a produção de conteúdo em múltiplas plataformas.
“Abdo passa a contribuir de forma ainda mais estratégica, colaborando com a manutenção do jornalismo profissional e de credibilidade”, explica Café Lindenberg.
O editor-chefe da TV Gazeta e do g1es lembra que a TV Gazeta fará 50 anos em 2026, e Abdo esteve presente em quase 100% dessa jornada.
“Manter vivo esse legado é reafirmar nosso compromisso com um jornalismo ético, corajoso e interativo. Chegaremos aos 50 anos da TV celebrando um trabalho que inspira e guia o que fazemos todos os dias”, afirma Dalvi.
Já o editor-chefe de A Gazeta e da CBN Vitória destaca os desafios de continuar produzindo conteúdo de qualidade em um ambiente cada vez mais digital.
“Fazer bom jornalismo hoje também significa entender o público, inovar na linguagem e buscar sustentabilidade sem abrir mão da credibilidade”, reforça Nascimento.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o