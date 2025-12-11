Confusão

Receituário ilegível e mensagem ofensiva de médico em Vila Velha geram revolta nas redes sociais

Farmacêutico não entendeu a prescrição e orientou que a paciente voltasse ao médico para buscar uma nova; médico ironizou a situação e o caso ganhou repercussão

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de dezembro de 2025 às 19:52

Farmacêutico recebeu mensagem de médico por receituário após não entender a letra do profissional que prescreveu uma medicação em Vila Velha Crédito: Reprodução | Sinfes | CRF-ES

“Vocês são fracos. Não conhecem Triaxin?”. Esta foi a frase escrita por um médico em um receituário e que causou revolta nas redes sociais. Segundo o Sindicato dos Farmacêuticos do Espírito Santo (Sinfes) e o Conselho Regional de Farmácia (CRF-ES), a mensagem foi direcionada ao farmacêutico de uma loja no Centro de Vila Velha, nesta quinta-feira (11).

A presidente do Sinfes, Monalisa Chambella, contou à reportagem de A Gazeta que tudo aconteceu após o profissional não entender qual a medicação havia sido prescrita pelo médico devido à escrita no receituário. Ele então pediu à paciente para voltar ao consultório e perguntar qual o medicamento. Pouco depois, a pessoa retornou com a nova receita, mas também com a mensagem.

“O farmacêutico nem fez o boletim de ocorrência, mas enviou para nós revoltado. Eu sempre levo para frente, já encaminhamos ao CRME-ES e comunicamos a Unimed. A gente teme pela segurança dos pacientes e a maioria é de gente muito comum”, frisou Monalisa.

Receituário ilegível e mensagem ofensiva de médico em Vila Velha geram revolta nas redes sociais

O Conselho Regional de Farmácia (CRF-ES) e o Sinfes publicaram uma nota de repúdio sobre a conduta do médico. “O CRF-ES e o SINFES reafirmam que as relações entre médicos e farmacêuticos devem ser pautadas pelo respeito mútuo, pela urbanidade e pela colaboração interprofissional, valores indispensáveis ao exercício ético de ambas as profissões”, detalham.

Parceria

Monalisa contou que o Sinfes registrou ao menos 200 casos de receitas com prescrições ilegíveis desde julho deste ano. A contenção da situação é realizada em parceria com o Conselho Regional de Medicina do Estado.

“Fomos até a gestão de lá (CRM-ES) e, de prontidão, toparam trabalhar. Toda vez que recebemos uma receita com descrição ruim, enviamos para eles e são abertos processos éticos. Sem contar que estão sendo muito abertos e solícitos. Já tivemos alguns casos de médicos melhoraram (a escrita) e surgiram efeitos”, destacou a presidente do sindicato.

Em nota, a Unimed Vitória informou que tomou ciência da ocorrência por meio dos veículos de comunicação e esclarece que tal conduta não condiz com os valores que orientam sua atuação, pautada pela ética profissional.

Já o CRM-ES destacou que "pode instaurar sindicância por meio de denúncia formal, com a devida identificação do denunciante, do médico denunciado, com o relato circunstanciado dos fatos, ou de ofício, após tomar conhecimento das informações em casos de repercussão pública".

Veja nota completa do CRM-ES Por motivos legais, o CRM-ES não pode se manifestar sobre casos que ele possa julgar. Abaixo, uma nota explicativa para esses casos: O Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo (CRM-ES) pode instaurar sindicância por meio de denúncia formal, com a devida identificação do denunciante, do médico denunciado, com o relato circunstanciado dos fatos, ou de ofício, após tomar conhecimento das informações em casos de repercussão pública. Todas as denúncias são rigorosamente apuradas. A sindicância tem como objetivo apurar os fatos e pode resultar na abertura de um Processo Ético Profissional, caso haja elementos suficientes de indícios de materialidade e autoria de infração ao Código de Ética Médica. O CRM-ES não se manifesta sobre casos concretos, a não ser nos autos. Conforme disposto no Código de Processo Ético Profissional, todos os trâmites processuais correm em segredo de Justiça.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta