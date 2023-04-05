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Cultura e Arte

Rafael Braz: análises, críticas de cinema e entrevistas exclusivas

O jornalista fala sobre carreira,  inspirações e a experiência de gravar o VT para  a TV Gazeta

Publicado em 05 de Abril de 2023 às 18:22

Thiago Jesus

Thiago Jesus

Publicado em 

05 abr 2023 às 18:22
Rafael Braz, comentarista de filmes e séries
Rafael Braz, comentarista de filmes e séries Crédito: Arquivo AG
Rafael Braz é colunista de cultura e entretenimento, criador de conteúdo para as redes sociais de A Gazeta e também está no comando do videocast ‘Fala, Braz’, um bate-papo com convidados especiais.
Conciliar todas essas funções não é tarefa fácil. Além dos desafios inerentes à profissão de jornalista, tais como construir fontes, tornar-se uma referência e ter uma relação com o meio, a rotina de Braz requer muito planejamento para acompanhar os inúmeros lançamentos de filmes e séries, e ainda estar atento às novidades no mundo da música.
“Quem não vive a cultura, não tem condições de escrever sobre ela. É necessário se manter em constante atualização, entender as mudanças culturais e, principalmente, pensar como a arte se conecta com o período temporal em que está inserida, em seu contexto político-social”, afirma o colunista.
Braz é formado em Direito e chegou a atuar na área, mas não se identificava com a profissão. A paixão pelo cinema falou mais alto e decidiu fazer jornalismo com o objetivo de atuar na profissão. Rafael cita algumas de suas principais inspirações no cinema:
“De crítica de cinema, acompanhava o saudoso Amylton de Almeida, ex-crítico de cinema de A Gazeta. Depois, passei a ler também os textos do querido Gustavo Cheluje, com quem tive o prazer de trabalhar por bastante tempo e que hoje trabalha em HZ. De quem realmente faz filmes, gosto muito dos trabalhos do Rodrigo Aragão, de Guarapari, e do Rodrigo de Oliveira”.

Experiência de gravar o VT

Desde o final do ano passado, os supercolunistas de A Gazeta estão na casa dos capixabas, na tela da TV Gazeta. O objetivo é reforçar o posicionamento do site como maior especialista em temas do Espírito Santo.
Rafael Braz é um dos colunistas que fazem parte da campanha. Sobre a experiência de gravar o VT, ele brinca: “É um pouco diferente de tudo que faço. Mesmo trabalhando com vídeo há bastante tempo, não consigo me acostumar ao me ver na tela”, revela.
Apuração e Texto: Mariana Guedes

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