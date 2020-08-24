Quadrinho com palavrão em atividade escolar causa polêmica em Cachoeiro

Quadrinho em atividade escolar foi enviada com palavrão Crédito: Divulgação

Uma atividade escolar deixou a mãe de uma aluna indignada em Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Estado, pois um dos exercícios apresentava um "palavrão". A menina estuda na 4ª série de uma escola da rede municipal e recebe as atividades pela internet, por conta da suspensão das aulas presenciais, devido à pandemia do novo coronavírus

A mãe, que prefere não se identificar, denunciou o caso pelo aplicativo da TV Gazeta. Ao baixar as atividades na sexta-feira (21) para a filha, a mãe se deparou com a situação. O quadrilho complementa um exercício que aborda a compulsão alimentar.

No fim, aparece um médico e a personagem disputando um lanche. Na frase do médico aparece um xingamento, que foi apagado na ilustração dessa reportagem em respeito aos leitores de A Gazeta. Na mensagem com a denúncia, a mãe da aluna conta que achou imprópria a atividade e que deveria haver mais atenção por parte dos professores.

Como estão sendo preparadas as aulas on-line enviadas na plataforma ou pdf? Vi uma atividade imprópria para dever de crianças da 4 série. Gostaria de saber como proceder com a escola municipal, escreveu a mãe da aluna.

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