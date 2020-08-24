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Palavrão

Quadrinho com palavrão em atividade escolar causa polêmica em Cachoeiro

Palavrão estava em fala de um personagem da história em quadrinhos que constava na atividade escolar de uma aluna da rede municipal de ensino de Cachoeiro de Itapemirim
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2020 às 20:15

Publicado em 24 de Agosto de 2020 às 20:15

Quadrinho em atividade escolar foi enviada com palavrão
Quadrinho em atividade escolar foi enviada com palavrão Crédito: Divulgação
Uma atividade escolar deixou a mãe de uma aluna indignada em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, pois um dos exercícios apresentava um "palavrão". A menina estuda na 4ª série de uma escola da rede municipal e recebe as atividades pela internet, por conta da suspensão das aulas presenciais, devido à pandemia do novo coronavírus.
A mãe, que prefere não se identificar, denunciou o caso pelo aplicativo da TV Gazeta. Ao baixar as atividades na sexta-feira (21) para a filha, a mãe se deparou com a situação. O quadrilho complementa um exercício que aborda a compulsão alimentar.
No fim, aparece um médico e a personagem disputando um lanche. Na frase do médico aparece um xingamento, que foi apagado na ilustração dessa reportagem em respeito aos leitores de A Gazeta. Na mensagem com a denúncia, a mãe da aluna conta que achou imprópria a atividade e que deveria haver mais atenção por parte dos professores.
Como estão sendo preparadas as aulas on-line enviadas na plataforma ou pdf? Vi uma atividade imprópria para dever de crianças da 4 série. Gostaria de saber como proceder com a escola municipal, escreveu a mãe da aluna.

OUTRO LADO

Procurada pela reportagem, a prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim informou em nota que houve um equívoco no envio da atividade aos alunos, que foi corrigido assim que o erro foi identificado pela professora responsável. Afirmou ainda que a secretaria de Educação está conduzindo o assunto com a pedagoga e a professora, para evitar transtornos com relação ao ocorrido.

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