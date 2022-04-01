QR Code em áreas rurais do ES vai agilizar chegada da polícia, diz novo secretário

A Polícia Militar tem em sua gestão maior 21 coronéis. Temos nas próximas semanas reuniões com o comandante geral da PM, PC e Bombeiros e também com os coronéis e delegados e superintendentes da PC. Há um ano e meio estou na Sesp, como gerente do Ciodes e subsecretário. Houve esse fato citado, mas de lá pra cá praticamente o assunto foi administrado. A Polícia Militar está funcionando, trabalhando, e quanto mais pudermos agregar os coronéis, que são gestores, assim nós vamos fazer. Todos buscando o norte do Estado Presente. A Operação Verão deste ano foi a melhor dos últimos anos e foi com a gestão atual da PM. O que podemos esperar pras eleições é que estamos com esse problema administrado de forma que não teremos problema algum no pleito eleitoral em relação à PM, PC e Bombeiros. A questão é de responsabilidade. Alguns fatos acontecem, mas a responsabilidade fala mais alto e a gente consegue administrar e conduzir o processo. Fatos vão acontecer em qualquer processo, cabe ao gestor maior, o governador, o secretário de segurança, o comandante geral e os coronéis, como aconteceu, conseguir a melhor saída para aquele processo.