O número de homicídios registrados no primeiro trimestre deste ano é o menor de toda a série histórica do Espírito Santo, iniciada em 1996. De acordo com dados divulgados pelo governo estadual nesta sexta-feira (1º), o Estado teve 247 assassinatos entre o início de janeiro e o final de março — uma redução de 14,5% na comparação com o mesmo período do ano passado.
Apesar de as cinco regiões capixabas terem melhorado o indicador na comparação entre 2021 e 2022, a queda foi puxada principalmente pelo Sul, que apresentou uma redução de 44%: saindo de 27 mortes no primeiro trimestre do ano passado para 15 no mesmo período deste ano.
Nos levantamentos da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp), a Região Sul é composta por 22 municípios, dos quais nove ainda não tiveram nenhum homicídio neste ano: Bom Jesus do Norte, Alegre, Dores do Rio Preto, Divino de São Lourenço, Jerônimo Monteiro, Apiacá, Castelo, Muqui e Iconha.
Por outro lado, a cidade de Cachoeiro de Itapemirim apresentou uma piora, passando de quatro assassinatos no primeiro trimestre do ano passado para sete, no mesmo período deste ano. Também tiveram uma piora Presidente Kennedy (saiu de zero para um) e Piúma (saiu de um para dois).
A Região Metropolitana também apresentou uma diminuição nesse tipo de crime, mas mais singela: de apenas 0,7%. Conforme divulgado pela Prefeitura de Vitória, a queda levou o município ao melhor patamar histórico, desde 1996, com 12 homicídios neste começo de ano.
Região Sul impulsiona queda histórica de homicídios no ES
Aliás, a Capital teve a maior queda da região (36%), seguida de perto por Cariacica (35%). No entanto, o que chama atenção é o mau desempenho de Vila Velha, onde os homicídios mais que dobraram, passando de 25 para 52, na comparação entre o primeiro trimestre de 2021 e de 2022.
Completando o cenário do Espírito Santo, a Região Noroeste teve a segunda diminuição mais significativa (39%), embora Colatina tenha piorado. Já a Região Serrana teve redução de 17%, enquanto a Região Norte teve de 13%, com melhoras em Conceição da Barra, São Mateus e Linhares.