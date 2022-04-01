"Um assassino tem que estar na cadeia", desabafa nora de idoso morto no ES

O motorista que atropelou e matou Francisco Carlos do Nascimento, de 63 anos, ainda não foi preso. O caso aconteceu na tarde desta quinta-feira (31), em Cidade Continental, na Serra, Grande Vitória. O idoso e a diarista Jovita Pires foram atropelados após pedirem para um casal da rua diminuir o volume do som. A família do idoso pede justiça.
Francisco vai ser velado na tarde desta sexta-feira (1º), na Serra. Ele deixa três filhos e 11 netos. Após o ocorrido, os familiares decidiram doar as córneas dele. Agora, além da revolta, a família tem que lidar com a dor de ter perdido Francisco dessa forma.
"Para que isso, gente? A falta de empatia, de amor ao próximo, querer matar uma pessoa. Um assassino, porque para mim ele (motorista) é um assassino, ele tem que estar na cadeia", relatou Elis Nascimento, nora de Francisco.
Conforme apuração do repórter Aurélio de Freitas, da TV Gazeta, o condutor do veículo mora em outra área do bairro e é conhecido do casal que estaria com o som alto. Durante a confusão, o homem entrou no carro, arrancou e atropelou Francisco e Jovita.
O casal mora no bairro há cerca de três meses e passou a ser alvo de reclamação dos moradores pelo comportamento inadequado. Os vizinhos contaram à reportagem que desde que o casal passou a viver na rua, o volume alto do som, o barulho de fogos de artifício e de motos passou a ser comum. Cansado dos exageros, Jovita e os vizinhos foram reclamar com o casal, momento em que a confusão começou.
INVESTIGAÇÕES
Segundo a Polícia Militar, uma equipe da corporação esteve no bairro para verificar uma denúncia de ameaça e encontrou duas vítimas caídas no chão, em decorrência do atropelamento. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado.
"Segundo testemunhas, houve uma discussão entre moradores devido ao som vindo de uma casa, onde o autor do atropelamento estava. Em dado momento, o homem arrancou com o veículo, atropelou as vítimas e fugiu em seguida. Buscas foram realizadas, mas o condutor não foi localizado", afirmou em nota.
A Polícia Civil informou à TV Gazeta que o caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa da Serra. O delegado responsável pela delegacia, Sandi Mori, disse para a reportagem que ninguém foi preso.
Correção
01/04/2022 - 3:36
A versão anterior desta matéria dizia que o condutor do carro que atropelou duas pessoas após uma confusão por causa de som alto nesta quinta-feira (31) não é morador de Cidade Continental, na Serra. No entanto, ele reside no bairro, mas em outra área. O texto foi corrigido.