Vitória tem menor número de assassinatos do trimestre em 26 anos

Nos três primeiros meses de 2022, Vitória registrou 12 homicídios, o menor número no município dos últimos 26 anos, quando os dados começaram a ser contabilizados. Comparando os dados com os do mesmo período do ano passado, a redução foi de 33,3% — foram 18 assassinatos de janeiro a março de 2021. A queda nos números da Capital influenciou na diminuição da quantidade de homicídios no Espírito Santo

Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (1º), o prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini , atribuiu a queda nos números ao processo de qualificação da Guarda Municipal e à integração da segurança com a tecnologia. Como exemplo, ele citou o investimento em câmeras de videomonitoramento.

A Gazeta solicitou o detalhamento, mas não teve acesso à série histórica por completo, que teve início em 1996. Os dados são da Os dados comparam apenas os três primeiros meses, sem dimensionar o que acontece no restante do ano. A Prefeitura de Vitória divulgou parte da série histórica. Os dados mostram que o número de assassinatos em 2022 é menos da metade do que o registrado no primeiro trimestre de 2017. A reportagem desolicitou o detalhamento, mas não teve acesso à série histórica por completo, que teve início em 1996. Os dados são da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Sesp)

Em 2021, primeiro ano da gestão de Pazolini, foram 18 homicídios no primeiro trimestre. Em 2020, o número foi menor: 15 assassinatos. Nos anos de 2019 e 2017, a quantidade de homicídios em três meses ultrapassou 20 registros.

Homicídios registraram queda em Vitória, chegando ao menor número de toda a série histórica Crédito: Pixabay/ Pexels

HOMICÍDIOS NO 1º TRIMESTRE:

2022 - 12 homicídios

12 homicídios 2021 - 18 homicídios



18 homicídios 2020 - 15 homicídios



15 homicídios 2019 - 22 homicídios



22 homicídios 2018 - 19 homicídios



19 homicídios 2017 - 28 homicídios



Segundo o chefe do Executivo municipal, não houve contratação de novos agentes para a Guarda Municipal, mas muitos foram realocados de áreas administrativas para o efetivo das ruas.

Além disso, o prefeito, ao lado do secretário Municipal de Segurança Urbana, Ícaro Ruginski, afirmou que a administração municipal tem trabalhado contando com mais tecnologia. Isso facilita, na avaliação de Lorenzo Pazolini, que os agentes reconheçam os criminosos nas ruas, com videomonitoramento e melhor comunicação.

Prefeito Lorenzo Pazolini valorizou a queda no número de homicídios em Vitória Crédito: Gabriel Werneck/PMV

"A Guarda tem feito abordagens e prisões qualificadas. Hoje, quando nosso agente de segurança vai às ruas ele recebe orientações e informações para identificação de pessoas de alta periculosidade. São líderes de organizações criminosas, pessoas que representam perigo à sociedade capixaba", disse o prefeito

Para Ícaro Ruginski, os números da "redução robusta" devem ser comemorados, mas é preciso trabalhar para que a redução seja ainda maior.

No 1º trimestre de 2022, Vitória teve, na comparação com mesmo período de 2021:

Queda de 21% nos furtos



Queda de 20% dos roubos



Nenhum feminicídio neste ano



DADOS DE VITÓRIA E CARIACICA INFLUENCIARAM NA REDUÇÃO DE ASSASSINATOS NO ES

Nesta sexta-feira (1º), o governo do Estado também divulgou que houve uma redução de homicídios no primeiro trimestre, com 42 mortes a menos neste ano. De janeiro a março de 2022, foram 247 registros. Em 2021, número chegou a 289.

Entre as cidades que se destacam na queda do número de homicídios, Vitória e Cariacica representam mais da metade da redução. Isso porque, se somadas as quedas dos dois municípios, em números absolutos, elas representam 54% do total.

Em descompasso com os números do Estado, Vila Velha teve mais que o dobro os homicídios no primeiro trimestre na comparação com o mesmo período do ano passado.

Entre 2021 e 2022, o comportamento das cidades da Grande Vitória:

Cariacica teve 16 homicídios a menos , caindo de 45 para 29



, caindo de 45 para 29 Vitória teve 7 homicídios a menos, caindo de 19 para 12



Guarapari teve 7 homicídios a menos, caindo de 10 para 3



Viana teve 1 homicídio a mais, subindo de 5 para 6



Serra teve 1 homicídios a mais, subindo de 30 para 31



Vila Velha teve 27 homicídios a mais, subindo de 25 para 52

