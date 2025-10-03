Reconhecimento

Profissionais de A Gazeta são finalistas em prêmio internacional de fotografia

Fotógrafos Fernando Madeira e Ricardo Medeiros estão entre os mais de 2 mil inscritos em premiação criada na Colômbia. Vencedores serão conhecidos no próximo dia 16

Bianca Lemos Estagiária de Comunicação Institucional / blemos

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 16:15

Os fotógrafos da Rede Gazeta, Ricardo Medeiros e Fernando Madeira são finalistas no Concurso Latino-Americano de Fotografia Documental. Crédito: Bianca Lemos

A fotografia feita aqui no nosso ES está ganhando destaque lá fora! Prova disso: os fotógrafos Fernando Madeira e Ricardo Medeiros, de A Gazeta, estão entre os finalistas do Concurso Latino-Americano de Fotografia Documental “As Obras e os Dias”, um dos maiores e mais prestigiados prêmios do gênero no continente. A premiação, que chega à 31ª edição em 2025, teve 2.121 trabalhos inscritos e revelará os vencedores em uma cerimônia virtual marcada para o dia 16 de outubro.

Nesta edição, Madeira concorre com o trabalho “Recicladores de pneus”, desenvolvido a partir de uma reportagem para o g1 ES sobre empresas que dão um novo destino a pneus descartados. O objetivo do fotógrafo era destacar, por meio da imagem documental, a essência e relevância da atividade desses trabalhadores.

"Recicladores de Pneus", trabalho do fotógrafo Fernando Madeira, é finalista no Concurso Latino-Americano de Fotografia Documental. Crédito: Fernando Madeira

Já Medeiros é finalista com uma série de cinco fotos, intitulada “Benzedeira Indígena”, que nasceu a partir do reencontro com a aldeia Piraqueaçu e da relação próxima que sua família mantém com a comunidade indígena. O trabalho vai além do registro da fé e aborda a importância da preservação cultural, do convívio com a comunidade tradicional e do cuidado com a natureza.

Série de fotos intitulada "Benzedeira Indígena", do fotógrafo Ricardo Medeiros, é finalista no Concurso Latino-Americano de Fotografia Documental. Crédito: Ricardo Medeiros

Relevância

Criado em 1994 pela Escola Sindical Nacional (ENS), na Colômbia, o concurso tem como objetivo reconhecer a importância da fotografia documental no contexto do trabalho e seu papel como expressão artística e ferramenta de pesquisa sociológica. Ao longo de mais de duas décadas, o evento se consolidou como referência para fotógrafos de toda a América Latina por reunir produções de alto nível técnico e narrativo, sempre conectadas às dinâmicas sociais e ao universo do trabalho.

Para Madeira, a indicação representa mais do que um reconhecimento profissional, é a prova de que a fotografia documental tem um papel essencial no jornalismo e, claro, na valorização de histórias.

“Ser finalista deste concurso significa que o nosso trabalho é relevante e imprescindível para a construção de um jornalismo comprometido com a verdade”, conta Fernando Madeira.

Já para Ricardo Medeiros, a Indicação tem um significado ainda mais especial, pois marca uma trajetória de quase quatro décadas no fotojornalismo e reforça o compromisso de contar histórias que se conectam à cultura e identidade.

“Eu já tinha sido finalista deste prêmio duas vezes, quando contei a história dos pomeranos . E agora entrou essa história dos índios, que também deu a importância de a gente praticamente resgatar toda a trajetória indígena, a sua cultura. Então, acho que na minha carreira é importante porque é um prêmio internacional e é um complemento de uma história minha, que eu já estou no jornalismo há quase 40 anos”, afirma Medeiros.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta