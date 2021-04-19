Profissionais da limpeza urbana fazem paralisação e pedem vacina em Vitória

Profissionais da limpeza pública e privada fizeram um protesto em Vitória na manhã desta segunda-feira (19). São garis, coletores, jardineiros e outros profissionais responsáveis pela higienização de espaços públicos e privados que paralisaram as atividades para reivindicar prioridade na vacinação contra a Covid-19. De acordo com o sindicato que representa a categoria, já foram registradas cerca de 50 mortes de trabalhadores do setor em decorrência do novo coronavírus. Segundo informações de moradores da Grande Vitória, com a paralisação, a coleta de lixo foi prejudicada nesta segunda. Como a paralisação e o protesto chegaram ao fim, a orientação do sindicato era que, após o almoço, todos voltassem paras as bases e cumprissem o cronograma normalmente.
O grupo se reuniu na Praça do Papa, na Enseada do Suá, para um café coletivo e logo depois seguiu em caminhada para a sede da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que fica perto do local. O trajeto foi feito pela Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, ocupando duas faixas. Segundo a Guarda de Vitória, formou-se um congestionamento durante a passagem dos manifestantes, mas logo depois o trânsito foi liberado.
A presidente do Sindilimpe-ES, entidade que representa a categoria, Evani dos Santos Reis, diz que o sindicato já protocolou ofícios para o governo estadual, solicitando a imunização da categoria, mas não teve retorno.
“Nossa categoria está na lista de serviços essenciais, trabalhando corajosamente na linha de frente da pandemia, desde o começo da quarentena. Mães e pais, avós e avôs garantindo a higiene de espaços públicos e privados, para proteger a sociedade capixaba. Se somos prioridade para trabalhar temos que ser para vacinar”, afirmou Evani, por meio de um comunicado enviado pela entidade.
A assessoria de imprensa do sindicato informou que já foram registradas cerca de 50 mortes de trabalhadores do setor em decorrência do novo coronavírus, sendo 20 em funcionários da limpeza pública e cerca de 30 da limpeza em espaços privados.
De acordo com o sindicato, a intenção da paralisação e do protesto era buscar diálogo com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes.
REUNIÃO NO DIA 3 DE MAIO
Segundo a assessoria de imprensa do sindicato, profissionais da limpeza e membros da entidade foram recebidos por um representante da Sesa, que sinalizou positivamente para a inclusão da categoria no plano estadual de vacinação. No entanto, a pauta será levada e discutida com o secretário Nésio Fernandes. No próximo dia 3 de maio uma nova reunião será realizada para tratativas mais avançadas do tema.
SESA
A Secretaria de Estado da Saúde foi procurada para falar sobre o protesto. Em nota, a pasta informou que "é justa e legítima toda demanda por vacina e que, neste momento, o país deveria estar vacinando amplamente a população atingindo todos os setores vinculados a atividades essenciais, assim como pessoas com comorbidades, e já avançando na população adulta e jovem. No entanto, a indisponibilidade de doses impede que a Campanha de Vacinação Contra a Covid-19 avance em outros segmentos".
Esclareceu ainda que "outras metodologias de vacinação já foram adotadas em outros países considerando que trabalhadores de atividades essenciais sejam inseridos junto com a vacinação de pessoas idosas e adultas com comorbidades. No entanto, não é esta a opção do Plano Nacional do Ministério da Saúde em relação aos grupos prioritários, no qual o Espírito Santo segue a indicação".
E completou, dizendo que "havendo maior disponibilidade de doses o Ministério da Saúde poderá repensar a estratégia de vacinação no país".
PARALISAÇÃO NA COLETA DE LIXO
Sobre a reclamação de moradores do não recolhimento do lixo nesta segunda-feira (19), a reportagem entrou em contato com as prefeituras de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra para saber qual é a situação atual do serviço nos municípios.
A Prefeitura de Cariacica informou que após diálogo com o Sindilimpe-ES, a coleta domiciliar e hospitalar foi reestabelecida por volta de 10h30 da manhã desta segunda-feira.
A Prefeitura de Vila Velha informou que a coleta sofreu redução devido à paralisação nacional da categoria, mas está operando em 30% na manhã desta segunda (19). A administração municipal pediu a compreensão dos munícipes para contribuírem descartando o lixo apenas na parte da tarde, que é a previsão de retorno normal do efetivo.
A Prefeitura da Serra informou que o serviço de coleta de lixo no município começou com pequeno atraso por conta da manifestação dos trabalhadores da limpeza pública nesta segunda-feira. "No entanto, não houve efeitos maiores e o serviço segue normalmente, de acordo com o cronograma divulgado no último sábado, sem acúmulo de lixo pela cidade", completou
A Prefeitura de Vitória ainda não deu retorno. Assim que houver resposta, esta matéria será atualizada.
Atualização
19/04/2021 - 2:00
Por volta das 14h, o sindicato da categoria informou que havia terminado o protesto e a paralisação dos profissionais da limpeza. Segundo o sindicado, os trabalhadores devem retornar ao serviço na parte da tarde. O texto foi atualizado.