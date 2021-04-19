Profissionais da limpeza urbana fazem paralisação e pedem vacina em Vitória

Profissionais da limpeza urbana durante paralisação por prioridade na vacinação contra a Covid-19 em Vitória Crédito: Internauta

Profissionais da limpeza pública e privada fizeram um protesto em Vitória na manhã desta segunda-feira (19). São garis, coletores, jardineiros e outros profissionais responsáveis pela higienização de espaços públicos e privados que paralisaram as atividades para reivindicar prioridade na vacinação contra a Covid-19. De acordo com o sindicato que representa a categoria, já foram registradas cerca de 50 mortes de trabalhadores do setor em decorrência do novo coronavírus . Segundo informações de moradores da Grande Vitória, com a paralisação, a coleta de lixo foi prejudicada nesta segunda. Como a paralisação e o protesto chegaram ao fim, a orientação do sindicato era que, após o almoço, todos voltassem paras as bases e cumprissem o cronograma normalmente.

O grupo se reuniu na Praça do Papa, na Enseada do Suá, para um café coletivo e logo depois seguiu em caminhada para a sede da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), que fica perto do local. O trajeto foi feito pela Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, ocupando duas faixas. Segundo a Guarda de Vitória, formou-se um congestionamento durante a passagem dos manifestantes, mas logo depois o trânsito foi liberado.

A presidente do Sindilimpe-ES, entidade que representa a categoria, Evani dos Santos Reis, diz que o sindicato já protocolou ofícios para o governo estadual, solicitando a imunização da categoria, mas não teve retorno.

“Nossa categoria está na lista de serviços essenciais, trabalhando corajosamente na linha de frente da pandemia, desde o começo da quarentena. Mães e pais, avós e avôs garantindo a higiene de espaços públicos e privados, para proteger a sociedade capixaba. Se somos prioridade para trabalhar temos que ser para vacinar”, afirmou Evani, por meio de um comunicado enviado pela entidade.

Profissionais da limpeza urbana durante paralisação por prioridade na vacinação contra a Covid-19 em Vitória Crédito: Divulgação

A assessoria de imprensa do sindicato informou que já foram registradas cerca de 50 mortes de trabalhadores do setor em decorrência do novo coronavírus, sendo 20 em funcionários da limpeza pública e cerca de 30 da limpeza em espaços privados.

De acordo com o sindicato, a intenção da paralisação e do protesto era buscar diálogo com o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes.

REUNIÃO NO DIA 3 DE MAIO

Segundo a assessoria de imprensa do sindicato, profissionais da limpeza e membros da entidade foram recebidos por um representante da Sesa, que sinalizou positivamente para a inclusão da categoria no plano estadual de vacinação. No entanto, a pauta será levada e discutida com o secretário Nésio Fernandes. No próximo dia 3 de maio uma nova reunião será realizada para tratativas mais avançadas do tema.

Profissionais da limpeza urbana em protesto Crédito: Internauta

SESA

A Secretaria de Estado da Saúde foi procurada para falar sobre o protesto. Em nota, a pasta informou que "é justa e legítima toda demanda por vacina e que, neste momento, o país deveria estar vacinando amplamente a população atingindo todos os setores vinculados a atividades essenciais, assim como pessoas com comorbidades, e já avançando na população adulta e jovem. No entanto, a indisponibilidade de doses impede que a Campanha de Vacinação Contra a Covid-19 avance em outros segmentos".

Esclareceu ainda que "outras metodologias de vacinação já foram adotadas em outros países considerando que trabalhadores de atividades essenciais sejam inseridos junto com a vacinação de pessoas idosas e adultas com comorbidades. No entanto, não é esta a opção do Plano Nacional do Ministério da Saúde em relação aos grupos prioritários, no qual o Espírito Santo segue a indicação".

E completou, dizendo que "havendo maior disponibilidade de doses o Ministério da Saúde poderá repensar a estratégia de vacinação no país".

PARALISAÇÃO NA COLETA DE LIXO

Sobre a reclamação de moradores do não recolhimento do lixo nesta segunda-feira (19), a reportagem entrou em contato com as prefeituras de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra para saber qual é a situação atual do serviço nos municípios.

A Prefeitura de Cariacica informou que após diálogo com o Sindilimpe-ES, a coleta domiciliar e hospitalar foi reestabelecida por volta de 10h30 da manhã desta segunda-feira.

A Prefeitura de Vila Velha informou que a coleta sofreu redução devido à paralisação nacional da categoria, mas está operando em 30% na manhã desta segunda (19). A administração municipal pediu a compreensão dos munícipes para contribuírem descartando o lixo apenas na parte da tarde, que é a previsão de retorno normal do efetivo.

A Prefeitura da Serra informou que o serviço de coleta de lixo no município começou com pequeno atraso por conta da manifestação dos trabalhadores da limpeza pública nesta segunda-feira. "No entanto, não houve efeitos maiores e o serviço segue normalmente, de acordo com o cronograma divulgado no último sábado, sem acúmulo de lixo pela cidade", completou

A Prefeitura de Vitória ainda não deu retorno. Assim que houver resposta, esta matéria será atualizada.