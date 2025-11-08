Home
Príncipe de Mônaco pousa no ES para encontro com representante do Instituto Terra

A organização é referência internacional em reflorestamento e educação ambiental, e Albert II é um apoiador antigo

Mikaella Mozer

Repórter / [email protected]

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 16:35

O príncipe Albert II de Mônaco esteve no Espírito Santo
Príncipe Albert II de Mônaco esteve no Espírito Santo neste sábado (8) Crédito: Instagram @palaisprincierdemonaco

Espírito Santo recebeu uma presença ilustre neste final de semana: no Brasil por conta da COP30, o príncipe Albert II de Mônaco fez uma parada em Vitória neste sábado (8) para um encontro com o presidente do Conselho Diretor do Instituto Terra, Juliano Salgado. Conforme apuração do repórter Enzo Teixeira, da TV Gazeta, a conversa teve foco institucional.

Segundo o Instituto Terra, o príncipe é um antigo apoiador da organização, tendo a Fundação Príncipe Albert II de Mônaco já apoiado o projeto Olhos d'Água de recuperação de nascentes. A reunião teve como objetivo também deixar a porta aberta para possíveis parcerias. 

A vinda à Capital capixaba aconteceu devido a questões climáticas. Inicialmente, o príncipe iria pousar em Colatina, no Noroeste do Espírito Santo, mas, devido ao tempo, a rota mudou para Vitória. Depois, ele seguiu novamente para os compromissos relacionados à COP30. Na quinta-feira (6), Albert II participou da Cúpula de Líderes do evento. 

O Instituto Terra é referência internacional em reflorestamento e educação ambiental, fundado por Sebastião Salgado, e tem sede em Aimorés, Minas Gerais, na divisa com o Espírito Santo.

