Inspiração e força

Presente de Natal: pais celebram última sessão de quimioterapia do filho no ES

Brayan Rodrigues Sousa, de cinco anos, encerrou o ciclo no Centro de Oncologia Pediátrica Milena Gottardi, cercado pela família, amigos e outras crianças em tratamento

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 10:33

Uma festinha com balões azuis, cartazes carinhosos e abraços apertados na manhã desta terça-feira (9) marcou o fim de uma etapa difícil para Brayan Rodrigues Sousa, de cinco anos – completados no último domingo (8). Após mais de dois anos de tratamento contra leucemia, o pequeno celebrou a última sessão de quimioterapia ao lado da família e de outras crianças que compartilham a mesma jornada no Centro de Oncologia Pediátrica Milena Gottardi, do Hospital Infantil, em Bento Ferreira, Vitória. O fim do ciclo nessa época do ano é um presente de Natal para a família.

Brayan mora com o pai, Wiliam Carlos Sousa Ferreira, de 36 anos, a mãe, Eliane Rodrigues, 28 anos, e a irmã Sophia, de nove anos, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Desde 2023, ele faz o acompanhamento oncológico na unidade, na Capital. Emocionado com a etapa vencida pelo filho, o mecânico metalúrgico explicou para A Gazeta que a doença foi descoberta de forma repentina, quando o menino tinha apenas dois anos.

Minha esposa percebeu que ele não estava conseguindo colocar o pé no chão. Na época, achamos que ele pudesse ter caído na creche. Mas quando ela saiu do hospital, já veio chorando, desesperada. O leucócito estava muito alto. O médico disse que podia ser uma infecção no joelho ou leucemia Wiliam Carlos Sousa Ferreira Pai de Brayan

Brayan Rodrigues Sousa, de 5 anos, comemorando última sessão de quimio Crédito: Acervo da família

Depois desse primeiro atendimento, realizado na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Aracruz, Brayan foi encaminhado para consulta em Vitória, onde a suspeita inicial de infecção foi descartada após exames e uma pequena cirurgia no joelho. Novos testes confirmaram o diagnóstico de leucemia.

Quando o médico falou 'não tem nada no joelho dele’, eu já fiquei em desespero. Aí partiram para o segundo diagnóstico, que era de leucemia Wiliam Carlos Sousa Ferreira Pai de Brayan

"Internação fortaleceu fé da família", diz pai

Wiliam e Eliane acompanharam Brayan durante longos períodos de internação. O primeiro, logo após o diagnóstico, durou mais de um mês. O menino também enfrentou complicações, como uma bactéria adquirida no tratamento e a queda acentuada do sistema de defesa do corpo, o que exigiu cuidados intensos.

Algumas vezes eu mesmo dava banho nele e o cabelo saía todo na minha mão. Mas entendemos que é propósito de Deus. Foi um período muito difícil, mas que fortaleceu nossa fé Wiliam Carlos Sousa Ferreira Pai de Brayan

Wiliam afirmou à reportagem que sua esposa, Eliane, teve papel fundamental nos cuidados com Brayan, se dedicando integralmente ao filho, e pontuou a importância do apoio de outras famílias que vivem a mesma rotina no hospital.

Conhecemos pais e crianças que estavam na mesma luta. Muitas não conseguiram vencer. Isso dói na gente também. Mas uma fortalecia a outra todos os dias Wiliam Carlos Sousa Ferreira Pai de Brayan

Ele também mencionou o acolhimento das equipes médicas e de voluntários. “A médica que acompanha o Brayan sempre foi muito carinhosa. Além dela, tem uma voluntária que traz café e brinquedos. Ela é uma bênção para todas as crianças aqui”, afirmou o mecânico metalúrgico.

Ciclo encerrado e desafio no acompanhamento

A comemoração da última aplicação do ciclo de quimioterapia de Brayan segue uma tradição construída entre as famílias que tratam seus filhos no Centro de Oncologia Pediátrica: quando uma criança encerra essa etapa, as outras comparecem para celebrar. “Mesmo quando nosso filho não tinha consulta, também comparecíamos para apoiar as outras crianças. Hoje foi a vez delas abraçarem o Brayan”, contou Wiliam.

Além da quimioterapia, Brayan já concluiu alguns tratamentos mais invasivos, como a punção na medula. Wiliam explicou que a comemoração nesta terça-feira marca uma nova fase, que é o acompanhamento médico do filho.

"Como pai e mãe, nos alegramos de ver nosso filho bem. Para honra e glória de Deus, ele está vencendo", finalizou o pai de Brayan.

