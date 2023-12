Risco de queda

Preocupação: postes na Guarderia apresentam rachaduras em Vitória

Registros de A Gazeta mostram as estruturas com vergalhões à mostra, perto de quadras frequentadas por crianças e jovens; Prefeitura disse que fará inspeção no local

O caso da grávida atingida na cabeça pelo pedaço de um poste em Vila Velha, no último domingo (3), chamou a atenção para os perigos que essas estruturas podem apresentar. E tal preocupação já não se restringe apenas ao município canela-verde: flagrantes do portal A Gazeta mostram ao menos três postes com vergalhões à mostra perto da Praia da Guarderia, em Vitória.

Quem constatou as estruturas gastas e cheias de rachaduras foi o repórter fotográfico Ricardo Medeiros. Segundo ele, o sistema de iluminação fica perto quadras de futebol da região – muito frequentadas por crianças e jovens –, aumentando ainda mais o medo de uma possível queda e um acidente semelhante. A administração municipal informou que fará uma inspeção no local (veja nota completa abaixo).

Os postes avariados ficam perto das quadras de futebol e basquete na região da Guarderia. (Ricardo Medeiros)

A empresária que ficou ferida no último final de semana, identificada como Clesiane de Fátima Viana, de 34 anos, sofreu uma fratura no crânio em decorrência do incidente com o pedaço do poste. Houve a necessidade de uma cirurgia, mas, conforme informou a família, ela e o bebê passam bem.

O que diz a prefeitura

Questionada pela reportagem sobre o problema, a Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informou que, desde setembro, começou a troca dos postes dos canteiros centrais do Centro até a Praia do Canto.

"A Setran acrescenta que tem trocado, gradativamente, os postes de concreto por outros de poliéster e de fibra de vidro, que são mais leves e seguros, e utilizados nos novos projetos da capital", destacou.

Vergalhões estão à mostra em alguns postes. (Ricardo Medeiros)

A administração municipal frisou que uma equipe do órgão também realiza inspeções rotineiras pela região. "As próximas áreas serão a Guarderia e as proximidades da Curva da Jurema", disse, em nota.

"Como parte dos postes de iluminação é de responsabilidade da concessionária de energia elétrica, que é quem responde pela manutenção e pela troca da estrutura, a Prefeitura de Vitória costumeiramente notifica a empresa sobre a necessidade de substituição", pontuou.

A EDP foi procurada e destacou que os postes flagrados pela reportagem pertencem à Prefeitura de Vitória.

