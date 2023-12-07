Preocupação: postes na Guarderia apresentam rachaduras em Vitória

A Secretaria de Transportes, Trânsito e Infraestrutura Urbana de Vitória (Setran) informa que, desde setembro, começou a troca dos postes dos canteiros centrais do Centro de Vitória (Praça Pio XII) até a Praia do Canto.

A Secretaria acrescenta que tem trocado, gradativamente, os postes de concreto por outros de poliéster e de fibra de vidro, que são mais leves e seguros, e utilizados nos novos projetos da capital.

Concomitante a isso, uma equipe do órgão realiza inspeção rotineira. As próximas áreas serão a Guarderia e as proximidades da Curva da Jurema.

Como parte dos postes de iluminação é de responsabilidade da concessionária de energia elétrica, que é quem responde pela manutenção e pela troca da estrutura, a Prefeitura de Vitória costumeiramente notifica a empresa sobre a necessidade de substituição.