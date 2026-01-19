Vencedora

Prematuro extremo: bebê que nasceu com 655 gramas no ES recebe alta

Jade Moura do Carmo da Silva ficou internada por cinco meses na UTI Neonatal do Himaba, passou por cirurgias, superou complicações e agora já está em casa com os pais

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 18:28

Jade Moura do Carmo da Silva, bebê que nasceu com apenas 655 gramas no Espírito Santo, junto aos pais no dia da alta hospitalar Crédito: Divulgação | Sesa

Exatos 161 dias de internação marcaram o início da vida de Jade Moura do Carmo da Silva, bebê que nasceu com apenas 655 gramas no Espírito Santo e recebeu alta hospitalar na última sexta-feira (16). Diagnosticada como prematura extrema, com restrição de crescimento intrauterino, ela veio ao mundo no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, onde foi acompanhada de perto pela equipe da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Uti).

Filha de Jenifer de Moura Santos Silva e Fernando Victor do Carmo da Silva, Jade enfrentou diversas complicações associadas à prematuridade, como dificuldades respiratórias, infecções, anemia e alterações cardíacas, pulmonares, oftalmológicas e endocrinológicas. Durante a internação, precisou de ventilação mecânica e passou por procedimentos de alta complexidade, incluindo cirurgia cardíaca para correção de canal arterial patente e tratamento a laser para retinopatia da prematuridade.

“Ela é nosso pequeno milagre. Tive complicações na gestação das gêmeas e identificaram a necessidade da cesárea para não perdermos as duas crianças e conseguir salvar a vida de, pelo menos, uma delas. A Jade era o bebê menor e achávamos que a perderíamos. Tivemos medo de ela não resistir também, porque passou por diversos procedimentos, cirurgia no coração e tratamos os olhinhos. Sair de alta é uma emoção sem fim”, relatou a mãe.

Superação

O médico neonatologista e coordenador da UTIN do Himaba, Lincoln Bertholi Rohr, destacou que a bebê superou todas as etapas do tratamento.

Equipe do hospital comemorando a alta da pequena Jade Crédito: Divulgação | Sesa

“Bebês prematuros são sempre um grande desafio, em razão da condição clínica e das complicações decorrentes da prematuridade. Conseguimos vencer todas as etapas do tratamento, e é uma alegria para toda a equipe realizar essa alta. A Jade deixa o hospital em condições ótimas, respirando em ar ambiente, se alimentando pela via oral, ganhando peso e preparada para ter uma vida saudável”, afirmou.

Referência em prematuridade e no cuidado neonatal humanizado, o Himaba é atualmente o único hospital capixaba reconhecido com o selo nacional Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC). Para o diretor-geral da unidade, Claudio Amorim, “histórias como a da Jade nos lembram que o hospital não é apenas um lugar de tratamento, mas também de vínculos, humanidade e recomeços”.

Para Jenifer, o período de internação foi marcado por desafios, fé e aprendizado. “Durante a internação da Jade, aprendi a viver um dia de cada vez. Às mães que estão passando por essa batalha com seus filhos, deixo a mensagem para não desistirem e acreditarem no processo. É preciso confiar, esperar e seguir vivendo um dia de cada vez”, concluiu.

