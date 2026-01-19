Prematuro extremo: bebê que nasceu com 655 gramas no ES recebe alta

Publicado em 19 de janeiro de 2026 às 18:28
Exatos 161 dias de internação marcaram o início da vida de Jade Moura do Carmo da Silva, bebê que nasceu com apenas 655 gramas no Espírito Santo e recebeu alta hospitalar na última sexta-feira (16). Diagnosticada como prematura extrema, com restrição de crescimento intrauterino, ela veio ao mundo no Hospital Estadual Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba), em Vila Velha, onde foi acompanhada de perto pela equipe da Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Uti).
Filha de Jenifer de Moura Santos Silva e Fernando Victor do Carmo da Silva, Jade enfrentou diversas complicações associadas à prematuridade, como dificuldades respiratórias, infecções, anemia e alterações cardíacas, pulmonares, oftalmológicas e endocrinológicas. Durante a internação, precisou de ventilação mecânica e passou por procedimentos de alta complexidade, incluindo cirurgia cardíaca para correção de canal arterial patente e tratamento a laser para retinopatia da prematuridade.
“Ela é nosso pequeno milagre. Tive complicações na gestação das gêmeas e identificaram a necessidade da cesárea para não perdermos as duas crianças e conseguir salvar a vida de, pelo menos, uma delas. A Jade era o bebê menor e achávamos que a perderíamos. Tivemos medo de ela não resistir também, porque passou por diversos procedimentos, cirurgia no coração e tratamos os olhinhos. Sair de alta é uma emoção sem fim”, relatou a mãe.
O médico neonatologista e coordenador da UTIN do Himaba, Lincoln Bertholi Rohr, destacou que a bebê superou todas as etapas do tratamento.
“Bebês prematuros são sempre um grande desafio, em razão da condição clínica e das complicações decorrentes da prematuridade. Conseguimos vencer todas as etapas do tratamento, e é uma alegria para toda a equipe realizar essa alta. A Jade deixa o hospital em condições ótimas, respirando em ar ambiente, se alimentando pela via oral, ganhando peso e preparada para ter uma vida saudável”, afirmou.
Referência em prematuridade e no cuidado neonatal humanizado, o Himaba é atualmente o único hospital capixaba reconhecido com o selo nacional Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC). Para o diretor-geral da unidade, Claudio Amorim, “histórias como a da Jade nos lembram que o hospital não é apenas um lugar de tratamento, mas também de vínculos, humanidade e recomeços”.
Para Jenifer, o período de internação foi marcado por desafios, fé e aprendizado. “Durante a internação da Jade, aprendi a viver um dia de cada vez. Às mães que estão passando por essa batalha com seus filhos, deixo a mensagem para não desistirem e acreditarem no processo. É preciso confiar, esperar e seguir vivendo um dia de cada vez”, concluiu.
