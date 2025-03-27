Prefeitura reverte decisão e quiosque será desocupado de novo em Vila Velha

Quiosque do Vitalino, em Vila Velha, volta a ser fechado após prefeitura conseguir nova decisão judicial Crédito: Karla Rodrigues/Leitor

No início desta tarde, servidores municipais começaram a retirar mercadorias e frequentadores do local. O momento foi registrado pela fotógrafa Karla Rodrigues.

Quiosque do Vitalino perdeu concessão e foi fechado pela Prefeitura de Vila Velha

Mesmo sem contrato, o proprietário do quiosque conseguiu na Justiça uma liminar dando a autorização para voltar a trabalhar no local. Apesar de ser barrada pela prefeitura por duas vezes, a abertura da última terça (25) foi concretizada por meio de decisão judicial e até mesmo com uso de força policial , como determinava o ofício da 2ª Vara da Fazenda Pública de Vila Velha.

“O quiosque já havia sido desocupado no último dia 21. Porém, o proprietário obteve uma liminar na Justiça e abriu novamente o espaço esta semana, na terça-feira (25). No entanto, a liminar foi cassada e o estabelecimento será desocupado nesta tarde de quinta-feira (27)”, informou a prefeitura.

Procurada pela reportagem de A Gazeta, a defesa do Quiosque do Vitalino informou que ainda não foi informada oficialmente sobre a nova decisão, mas adiantou que vai recorrer.

Quiosque foi interditado às vésperas do réveillon de 2025 Crédito: João Barbosa

Relembre

Em janeiro, o Quiosque do Vitalino teve seu contrato encerrado pela Prefeitura de Vila Velha . Segundo a gestão municipal, o espaço instalado na Praia de Itaparica foi alvo de um processo de rescisão unilateral do contrato. O interesse em encerrar a concessão já havia sido comunicado pela prefeitura, quando a interdição foi anunciada em dezembro de 2024. A conclusão da rescisão foi oficializada em março, como pontua o Executivo.

Segundo a Prefeitura de Vila Velha, o motivo para a interdição e o consequente fim do contrato foram baseados em função de o estabelecimento descumprir normais legais de funcionamento, bem como ter desrespeitado a legislação ambiental, já que teria invadido e desmatado uma área de restinga da praia. De acordo com a administração municipal, pelo menos 15 boletins de ocorrência estão registrados em relação ao local. Em um deles, ainda é destacada a conduta de desobediência, resistência e desacato por parte do proprietário.

“Além de crimes ambientais, também vêm sendo registrados, através da fiscalização, outras irregularidades, a exemplo de não cumprimento das normas sanitárias. Foram encontrados no estabelecimento, na última fiscalização, alimentos sem procedência, sem identificação e validade, além de um ambiente de manipulação inadequado, sujo e sem organização”, divulgou a gestão canela-verde.

O quiosque também já foi alvo de reclamações da vizinhança por conta de barulho e confusões no local. Em um único dia, o estabelecimento chegou a receber 11 notificações e três autos de infrações e apreensão de materiais, conforme cita a prefeitura.

Segundo sinalizado pela prefeitura vila-velhense na interdição do espaço, a quantidade de cadeiras e mesas ultrapassava o número permitido pelas regras do município. Algumas eram colocadas até no calçadão e bancos ficavam perto da área de restinga, podendo estar descumprindo uma lei ambiental, conforme a administração.

Eram 92 mesas, sendo 50 a quantidade permitida;

Espaço tinha 478 cadeiras, sendo 200 a quantidade liberada;



Foram flagrados 49 bancos rodeando 19 mesas, sendo que não é permitido lounge (mesas rodeadas por bancos de madeira);



Havia um mini palco, que não é permitido;



Três tendas foram instaladas no espaço e somente uma era permitida.

