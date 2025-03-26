Casa é incendiada acidentalmente por criança na Serra Crédito: Ronaldo Rodrigues

TV Gazeta, que estava com o filho no quarto. Ele disse que o menino se levantou e, momentos depois, surgiu um odor de fumaça. Uma criança de seis anos incendiou, acidentalmente, a casa do pai na tarde de terça-feira (25), em Praia de Carapebus, na Serra . Uma oficina de materiais eletrônicos, que funcionava nos fundos da residência, ficou completamente destruída. O dono do imóvel, o porteiro Cleiton Rocha de Souza, de 32 anos, contou à repórter Priciele Venturini, da, que estava com o filho no quarto. Ele disse que o menino se levantou e, momentos depois, surgiu um odor de fumaça.

Na residência viviam Cleiton, o filho de seis anos e os pais do porteiro – que já são idosos. “Eu estava deitado com meu filho, quando ele falou: ‘Pai, vou à cozinha e já volto’. Depois senti o cheio de fumaça e fui ver, aí já encontrei o fogo. Ele disse que riscou o fósforo e o fogo foi se alastrando. Foi muito rápido, não tive nem tempo de pegar muitas coisas”, disse o porteiro. Ninguém ficou ferido.

Casa é incendiada acidentalmente por criança na Serra Crédito: Ronaldo Rodrigues

O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o combate das chamas, que atingiram a oficina, a cozinha e um dos quartos. A equipe conseguiu preservar o restante da residência. Uma equipe da Defesa Civil Municipal esteve na casa na manhã desta quarta-feira (26) e interditou a residência.

Your browser does not support the audio element. Criança incendeia casa do pai por acidente e imóvel é condenado na Serra

“Parte do imóvel já estava desabada, não tem a menor condição de a família residir e a parte que sobrou está comprometida, por conta do incêndio e o aquecimento da estrutura e ela está condenada. A família vai ser encaminhada para um auxílio-moradia para ter uma moradia provisória”, explicou Francisco Dias, engenheiro da Defesa Civil Municipal.