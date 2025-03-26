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Tragédia

Criança incendeia casa do pai por acidente e imóvel é condenado na Serra

Dono do imóvel disse que filho de 6 anos acendeu fósforo e, acidentalmente, ateou fogo na residência; no local, que ficou destruído, viviam os dois e os pais do homem

Publicado em 26 de Março de 2025 às 13:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mar 2025 às 13:37
Casa é incendiada acidentalmente por criança na Serra
Casa é incendiada acidentalmente por criança na Serra Crédito: Ronaldo Rodrigues
Uma criança de seis anos incendiou, acidentalmente, a casa do pai na tarde de terça-feira (25), em Praia de Carapebus, na Serra. Uma oficina de materiais eletrônicos, que funcionava nos fundos da residência, ficou completamente destruída. O dono do imóvel, o porteiro Cleiton Rocha de Souza, de 32 anos, contou à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, que estava com o filho no quarto. Ele disse que o menino se levantou e, momentos depois, surgiu um odor de fumaça.
Na residência viviam Cleiton, o filho de seis anos e os pais do porteiro – que já são idosos. “Eu estava deitado com meu filho, quando ele falou: ‘Pai, vou à cozinha e já volto’. Depois senti o cheio de fumaça e fui ver, aí já encontrei o fogo. Ele disse que riscou o fósforo e o fogo foi se alastrando. Foi muito rápido, não tive nem tempo de pegar muitas coisas”, disse o porteiro. Ninguém ficou ferido.
Casa é incendiada acidentalmente por criança na Serra
Casa é incendiada acidentalmente por criança na Serra Crédito: Ronaldo Rodrigues
O Corpo de Bombeiros foi acionado e realizou o combate das chamas, que atingiram a oficina, a cozinha e um dos quartos. A equipe conseguiu preservar o restante da residência. Uma equipe da Defesa Civil Municipal esteve na casa na manhã desta quarta-feira (26) e interditou a residência.
Criança incendeia casa do pai por acidente e imóvel é condenado na Serra
“Parte do imóvel já estava desabada, não tem a menor condição de a família residir e a parte que sobrou está comprometida, por conta do incêndio e o aquecimento da estrutura e ela está condenada. A família vai ser encaminhada para um auxílio-moradia para ter uma moradia provisória”, explicou Francisco Dias, engenheiro da Defesa Civil Municipal.
*Com informações de Priciele Venturini, da TV Gazeta. 

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