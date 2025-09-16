Meio ambiente

Prefeitura retira castanheiras da orla de Piúma para plantar novas árvores

Administração municipal afirma que a ação visa proteger a restinga, mas moradores e frequentadores lamentam a retirada da sombra natural

Publicado em 16 de setembro de 2025 às 13:39

Castanheiras foram removidas da orla de Piúma nesta semana Crédito: Bruno Magalhães

Diversas castanheiras foram retiradas da orla de Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo, na última semana. A cena chamou a atenção de moradores e frequentadores do balneário. A prefeitura, responsável pela ação, explicou que a espécie libera substâncias no solo e cria excesso de sombra, dificultando o crescimento das plantas típicas da restinga. Segundo a administração municipal, novas árvores serão plantadas no local.

O morador Bruno Magalhães passou de carro pela orla no último fim de semana e lamentou a medida. Ele comentou que as castanheiras foram retiradas pelas máquinas e ficaram apenas as palmeiras. “É o preço da modernização. Muito triste”, comentou.

Maiara Calabrez, moradora de Vargem Alta, disse que sua família tem casa em Piúma e frequenta o local. “É desanimador ver a cena. Com as castanheiras não precisava nem levar sombrinha para a praia. O verão deve ser prejudicado”, disse Maiara.

O que diz a prefeitura

A Prefeitura de Piúma informou que as castanheiras da orla foram retiradas para o plantio de espécies nativas da restinga, visando proteger a praia e manter o equilíbrio natural. Segundo a administração, será executado projeto mais sustentável e compatível com o ecossistema local. O número de árvores removidas e das que serão plantadas não foi informado.

