De 4 meses

Prefeitura investiga morte de bebê durante atendimento em hospital na Serra

Inicialmente levada à UPA de Castelândia, a pequena acabou liberada após realização de exames; com a piora do quadro, os pais a conduziram à maternidade, onde o quadro se agravou até chegar ao óbito

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 26 de novembro de 2025 às 21:04

A criança morreu após dar entrada no Hospital Materno Infantil, na Serra Crédito: Edson Reis/Secom Prefeitura da Serra

A Prefeitura da Serra investiga a morte de uma bebê de quatro meses na Unidade de Pronto Atendimento do Hospital Infantil, em Laranjeiras. José, pai da garotinha, contou ter levado ela primeiro à UPA de Castelândia, em Jacaraípe, onde foram feitos exames e depois a criança acabou liberada. Já em casa, pouco depois, a família percebeu uma piora e decidiu procurar atendimento novamente, mas na maternidade, onde faleceu na madrugada de terça-feira (25).

Por conta da morte, a família registrou um boletim de ocorrência. Conforme a Polícia Civil, o caso foi registrado como morte a esclarecer e apenas após os exames será possível confirmar a causa.

Diagnóstico

Para a reportagem da TV Gazeta, os pais reclamam da falta de um diagnóstico preciso na condução no tratamento. “Ela estava começando a puxar um pouquinho (o ar) e levamos ao UPA. Lá fizeram lavagem no nariz, sendo que ela não estava gripada, nem com coriza e sem febre. Colocaram ela no soro e fizeram exames, que não deram nada, e mandaram para casa. Eu saí meia-noite do UPA e quando deu uma hora da manhã eu precisei ir correndo ao médico com ela, que gritava desesperadamente”, disse o pai.

José e a esposa decidiram então ir ao Materno Infantil. Poucos após a chegada, os dedos, mãos e boca, segundo o responsável pela bebê, começaram a ficar roxos, além dos olhos revirados. Com a piora da situação, a equipe a levou direto para o setor de emergência.

A reclamação dos pais é de uma aparente falta de direção durante os cuidados com a menina diante de um caso com sintomas graves.

“A médica que atendeu a minha filha para mim não é médica. Ela falava: 'Eu vou fazer isso, que eu acho que vai funcionar'. Aí dava a quantidade de remédio e não melhorava. Outro dizia: 'Estou pensando em fazer isso assim'. Pegava o remédio, misturava com o outro e aplicava. Foi isso até quase amanhecer e minha filha naquela agonia”, desabafou José.

Depois de horas dentro da maternidade e sem sinal de melhora, o pai disse que decidiram sedar e intubar. Nesse momento, a bebê não resistiu e morreu.

Pedido por esclarecimentos

O laudo do óbito apontou para causas respiratórias, porém os parentes pedem esclarecimento. “Eu quero que a Justiça me explique o que aconteceu, minha filha morreu dentro de um hospital. Eu preciso saber porque isso aconteceu com ela. Foi negligência tanto na UPA de Castelândia, como lá no infantil, em Laranjeiras”, frisou José.

Em nota, a Prefeitura da Serra lamentou o caso e informou ter entrado em contato com a família para se colocar à disposição. A administração central reforçou ainda ter iniciado as apurações e notificado a Organização Social responsável pelo gerenciamento e execução do Pronto Atendimento Infantil.

“A Secretaria acompanha o caso de perto, adotando todas as medidas administrativas cabíveis para assegurar transparência e segurança na prestação dos serviços de saúde no município", explicou.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta