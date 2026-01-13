Prefeitura de Vila Velha realiza leilão on-line de veículos e sucatas de móveis

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 12:01
A Prefeitura de Vila Velha vai realizar, nesta quinta-feira (15), um leilão on-line de bens móveis e veículos em desuso. A iniciativa é organizada pela Secretaria de Administração e faz parte do Leilão 004/2025. Ao todo, estão disponíveis dez lotes, que incluem sucatas de mobiliários em geral e veículos. O leilão será realizado pela internet, com início previsto para as 15h.
Entre os itens estão dois veículos Fiat Doblò, com lance inicial de R$ 12.500 cada, um Ford Focus, a partir de R$ 6 mil, e sucatas de mobiliário escolar (confira mais na galeria abaixo).
Para participar, os interessados precisam estar com o CPF ou CNPJ em situação regular junto à Receita Federal. Também é exigido que o endereço esteja atualizado — ou em processo de atualização — tanto na Receita quanto no Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços (Sintegra).
O link do leilão para que os interessados já possam ofertar seus lances é: https://www.mgl.com.br/leilao/prefeitura-municipal-de-vila-velha-es/5939/#Pagina=1&Index=2 (ou acesse clicando aqui).
Segundo o secretário municipal de Administração, Rodrigo Magnago, os bens que serão leiloados se tornaram sem uso, obsoletos, antieconômicos ou irrecuperáveis.
O edital completo do leilão, assim como a relação detalhada dos lotes, pode ser consultado clicando aqui. Dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones 3149-7314 e 0800 242-2218 ou pelo e-mail [email protected].
Confira os documentos necessários para participar do leilão:
Pessoa Jurídica (empresa)
Pessoa Física
