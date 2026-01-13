Confira

Prefeitura de Vila Velha realiza leilão on-line de veículos e sucatas de móveis

Evento digital acontece na próxima quinta-feira (15), a partir das 15h, e reúne dez lotes com carros e sucatas de mobiliários em desuso

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 12:01

A Prefeitura de Vila Velha vai realizar, nesta quinta-feira (15), um leilão on-line de bens móveis e veículos em desuso. A iniciativa é organizada pela Secretaria de Administração e faz parte do Leilão 004/2025. Ao todo, estão disponíveis dez lotes, que incluem sucatas de mobiliários em geral e veículos. O leilão será realizado pela internet, com início previsto para as 15h.

Entre os itens estão dois veículos Fiat Doblò, com lance inicial de R$ 12.500 cada, um Ford Focus, a partir de R$ 6 mil, e sucatas de mobiliário escolar (confira mais na galeria abaixo).

Para participar, os interessados precisam estar com o CPF ou CNPJ em situação regular junto à Receita Federal. Também é exigido que o endereço esteja atualizado — ou em processo de atualização — tanto na Receita quanto no Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços (Sintegra).

O link do leilão para que os interessados já possam ofertar seus lances é: https://www.mgl.com.br/leilao/prefeitura-municipal-de-vila-velha-es/5939/#Pagina=1&Index=2 (ou acesse clicando aqui).

Prefeitura de Vila Velha realiza leilão de bens inservíveis

Segundo o secretário municipal de Administração, Rodrigo Magnago, os bens que serão leiloados se tornaram sem uso, obsoletos, antieconômicos ou irrecuperáveis.

O edital completo do leilão, assim como a relação detalhada dos lotes, pode ser consultado clicando aqui. Dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones 3149-7314 e 0800 242-2218 ou pelo e-mail [email protected].

Confira os documentos necessários para participar do leilão:

Pessoa Jurídica (empresa)

Contrato Social e alterações em vigor;



CNPJ;



Carteira de Identidade de seu representante legal;



Instrumento de procuração, se for o caso, com firma reconhecida em cartório, do sócio-gerente ou titular da empresa, outorgando os mais amplos poderes, inclusive para interpor recursos, quando cabíveis, transigir, desistir, assinar atas e documentos, devendo a pessoa a quem foi delegado o direito de representação portar documento de identificação oficial com foto.



Pessoa Física

Carteira de Identidade;



CPF;

Comprovante de residência.

