Prefeitura de Guaçuí confirma primeiro caso de Covid-19

Vista geral de Guaçuí: cidade está entre cidades com baixo risco para a doença Crédito: Gabriel Lordêllo|Arquivo A Gazeta

A prefeitura de Guaçuí , na Região do Caparaó capixaba, divulgou nesta terça-feira (21), o primeiro caso confirmado do novo coronavírus (Covid-19) no município. O paciente é um profissional da saúde e está em isolamento domiciliar.

Até esta segunda-feira (20), Guaçuí tinha seis casos suspeitos e um deles, segundo a prefeitura, foi confirmado nesta manhã (21). O caso é de um morador do centro da cidade, com pouco mais de 30 anos, e que já havia parado de trabalhar desde que apresentou sintomas.

Ainda de acordo com a prefeitura, no caso de Guaçuí, os profissionais da saúde ficam ainda mais vulneráveis à contaminação porque o município é referência regional em pronto socorro e internação até que os paciente sejam transferidos para Cachoeiro de Itapemirim onde está o hospital de referência para Covid-19 no Sul do Estado.

Os profissionais de saúde estão mais expostos e, por isso, acompanhamos todos os procedimentos, junto com a Santa Casa de Guaçuí, sobre a prevenção, e todos seguem uma orientação rígida sobre equipamento de proteção individual, no trabalho, e de higienização quando chegam em suas residências, permanecendo em isolamento de suas famílias em casa, tomando todos os cuidados com roupas, calçados, para evitar riscos, explicou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Guaçuí, Sueli Valéria Moreira.