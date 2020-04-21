Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Avanço da doença

Prefeitura de Guaçuí confirma primeiro caso de Covid-19

O paciente é um profissional da saúde no município, que tem aproximadamente 30 anos, e está em isolamento domiciliar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 abr 2020 às 16:58

Publicado em 21 de Abril de 2020 às 16:58

Vista geral de Guaçuí
Vista geral de Guaçuí: cidade está entre cidades com baixo risco para a doença Crédito: Gabriel Lordêllo|Arquivo A Gazeta
A prefeitura de Guaçuí, na Região do Caparaó capixaba, divulgou nesta terça-feira (21), o primeiro caso confirmado do novo coronavírus (Covid-19) no município. O paciente é um profissional da saúde e está em isolamento domiciliar.
Até esta segunda-feira (20), Guaçuí tinha seis casos suspeitos e um deles, segundo a prefeitura, foi confirmado nesta manhã (21). O caso é de um morador do centro da cidade, com pouco mais de 30 anos, e que já havia parado de trabalhar desde que apresentou sintomas.

Veja Também

Confira os números atualizados do coronavírus no Espírito Santo

Coronavírus no ES: 171 profissionais de saúde estão contaminados

Ainda de acordo com a prefeitura, no caso de Guaçuí, os profissionais da saúde ficam ainda mais vulneráveis à contaminação porque o município é referência regional em pronto socorro e internação até que os paciente sejam transferidos para Cachoeiro de Itapemirim onde está o hospital de referência para Covid-19 no Sul do Estado.
Os profissionais de saúde estão mais expostos e, por isso, acompanhamos todos os procedimentos, junto com a Santa Casa de Guaçuí, sobre a prevenção, e todos seguem uma orientação rígida sobre equipamento de proteção individual, no trabalho, e de higienização quando chegam em suas residências, permanecendo em isolamento de suas famílias em casa, tomando todos os cuidados com roupas, calçados, para evitar riscos, explicou a coordenadora da Vigilância Epidemiológica de Guaçuí, Sueli Valéria Moreira.

Veja Também

Guaçuí instala barreiras sanitárias nas entradas do município

Guaçuí é um dos municípios capixabas classificado como risco baixo para contaminação do novo coronavírus, por isso, o comércio voltará a funcionar seguindo as orientações determinadas pelo governo estadual.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A Covid-19 causou mudanças profundas no atendimento médico.
Dia Mundial da Saúde: ciência, cuidado e ação coletiva na defesa da vida
Imagem Edicase Brasil
A feijoada e outros rituais populares destinados a São Jorge e Ogum no ES
Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados