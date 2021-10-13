Prédio atingido por incêndio no Centro de Vitória estava com vistorias em dia, diz Crea

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Pela manhã, os fiscais do órgão fiscalizador estiveram no imóvel e analisaram a documentação relativa aos serviços preventivos realizados recentemente e também foram ao apartamento que pegou fogo, no nono andar, onde há um depósito de perfumes. Com o auxílio de um drone, a equipe multidisciplinar fez imagens aéreas do local afetado pelo fogo.

"Estivemos avaliando, até mesmo em defesa de toda a sociedade. Há muitos funcionários querendo trabalhar (o prédio é comercial), porém o local está interditado pela Defesa Civil e com os últimos andares isolados. Os Bombeiros estiveram aqui ontem e fizeram um trabalho rápido, pararam o incêndio e o rescaldo logo depois. Nesta manhã houve certa resistência para a entrada da nossa equipe e também da Defesa Civil, mas depois foi permitido nosso acesso sem maiores transtornos", explicou o presidente do órgão, o engenheiro Jorge Silva.