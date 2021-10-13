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Após inspeção

Prédio atingido por incêndio no Centro de Vitória estava com vistorias em dia, diz Crea

Equipe do Conselho esteve no Edifício Renata nesta quarta (13) e constatou que equipamentos como hidrantes e outros itens estavam vistoriados, porém falharam. Causas serão analisadas em reunião com Bombeiros e Defesa Civil

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 13:24

Murilo Cuzzuol

Murilo Cuzzuol

Publicado em 

13 out 2021 às 13:24
Vitória
Com o auxílio de um drone, o Crea-ES vistoriou a cobertura que pegou fogo e também o prédio no Centro de Vitória Crédito: Divulgação/Crea
Após vistoriar o Edifício Renata na manhã desta quarta-feira (13), a equipe multidisciplinar de engenheiros do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Espírito Santo constatou que a edificação estava com as manutenções relativas aos sistemas de pára-raios, iluminação de emergência, alarme de incêndio e inspeção hidráulica preventiva em dia.
Na tarde desta terça (12), um incêndio atingiu a cobertura do imóvel localizado no Centro de Vitória e os bombeiros tiveram dificuldades para conter as chamas porque os hidrantes estavam sem água. Diante da falha apresentada e com o laudo da vistoria em mãos, os profissionais do Crea-ES irão analisar se os serviços foram, de fato, executados corretamente.
Pela manhã, os fiscais do órgão fiscalizador estiveram no imóvel e analisaram a documentação relativa aos serviços preventivos realizados recentemente e também foram ao apartamento que pegou fogo, no nono andar, onde há um depósito de perfumes. Com o auxílio de um drone, a equipe multidisciplinar fez imagens aéreas do local afetado pelo fogo.
"Estivemos avaliando, até mesmo em defesa de toda a sociedade. Há muitos funcionários querendo trabalhar (o prédio é comercial), porém o local está interditado pela Defesa Civil e com os últimos andares isolados. Os Bombeiros estiveram aqui ontem e fizeram um trabalho rápido, pararam o incêndio e o rescaldo logo depois. Nesta manhã houve certa resistência para a entrada da nossa equipe e também da Defesa Civil, mas depois foi permitido nosso acesso sem maiores transtornos", explicou o presidente do órgão, o engenheiro Jorge Silva.

Incêndio atinge prédio no Centro de Vitória

O Crea-ES mobilizará ainda para esta quinta-feira (14) uma reunião entre os representantes do Conselho, da Defesa Civil Municipal e do Corpo de Bombeiros a fim de compartilhar informações obtidas nas vistorias dos três órgãos fiscalizadores.
Ainda será realizada uma perícia técnica dos Bombeiros para que sejam apuradas as causas do incêndio que consumiu completamente o depósito. O prazo esperado para a confecção do laudo é de 40 dias.
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