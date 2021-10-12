Incêndio atinge imóvel no Centro de Vitória

Incêndio atinge prédio no Centro de Vitória, nesta terça-feira (12) Crédito: Vitor Jubini

Um incêndio atingiu um prédio comercial no Centro de Vitória, na tarde desta terça-feira (12). Pelo menos quatro veículos do Corpo de Bombeiros estiveram no local para combater as chamas, que começaram no décimo andar do prédio, localizado na Rua Dionísio Rosendo, nas proximidades da Catedral de Vitória.

Segundo o tenente-coronel Carlos Wagner Borges, houve falhas no sistema hidráulico do edifício. Com isso, os bombeiros tiveram dificuldade para cotrolar o fogo, que atingiu também parte do nono andar. As chamas foram debeladas por volta das 15h, mas como havia muitos produtos armazenados de forma inadequada, ainda de acordo com os bombeiros, o trabalho de rescaldo se estendeu por mais algumas horas.

À reportagem, o proprietário do imóvel em que as chamas teriam começado informou que no local há produtos inflamáveis. Arnaldo Cezar disse que possui uma sala no décimo andar, utilizada para um atacado de perfumaria.

O homem, que mora em um prédio próximo, informou ainda que o incêndio começou no terraço do Edifício Renata, onde funciona o atacadão, e que ele ouviu algumas explosões de casa.

"Do meu prédio, quando cheguei à janela, vi o incêndio. Com meu filho e alguns vizinhos, tentamos chegar ao local, mas a fumaça e o calor impediram. Tivemos alguns problemas com os hidrantes, que estavam sem água, e quando os bombeiros chegaram conseguiram controlar. Desci porque sou cardíaco. Subi e desci vários andares, e a gente sente a impotência nesta hora. Meu filho continuou com os bombeiros”, informou Arnaldo.

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Vídeos enviados por leitores de A Gazeta mostram as chamas na parte mais alta do prédio. Nas imagens, é possível ver uma coluna de fumaça também no local. Com a movimentação na rua, um pequeno grupo de pessoas se concentrou em frente ao prédio, para acompanhar os trabalhos dos bombeiros.

Não houve feridos no local, somente danos materiais.

Incêndio atinge prédio no Centro de Vitória