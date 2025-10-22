Porteira é instalada na BR 259 para bloquear acesso a bairros em Colatina

Publicado em 22 de outubro de 2025 às 19:08
A instalação de uma porteira no acesso ao bairro São Marcos, em Colatina, Noroeste do Espírito Santo, gerou indignação entre os moradores, que foram surpreendidos pela decisão. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT-ES), o fechamento foi necessário por se tratar de um acesso irregular. A medida seguiu orientações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) sobre protocolos de segurança viária.
O órgão informou que a porteira foi instalada porque o acesso ainda será usado, mas exclusivamente pela Polícia Militar Ambiental durante operações na região. Moradores dos bairros Honório Fraga, São Marcos e Novo Horizonte deverão utilizar outras duas entradas pela BR 259, que são:
