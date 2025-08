Sul do ES

Porco-espinho é resgatado em frente a comércio em Guaçuí

Animal silvestre foi encontrado em corrimão na entrada de estabelecimento e resgatado pela Polícia Militar Ambiental na manhã de sexta-feira (1º)

Um porco-espinho foi resgatado em frete a um comércio localizado no Centro de Guaçuí, na região do Caparaó do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (1º). A Polícia Militar Ambiental afirma que uma equipe foi chamada para uma ocorrência inusitada, em que o ouriço havia sido avistado andando no corrimão de entrada de um estabelecimento comercial.>