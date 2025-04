Bairro Bela Vista

Policial civil tem pé decepado após ser atropelado em Cariacica

A motorista contou que colidiu com uma motocicleta, perdeu o controle do carro, atropelou um policial civil de folga e invadiu uma pizzaria

Uma motorista perdeu o controle do carro, atropelou um policial civil de folga e invadiu uma pizzaria na noite do último domingo (20), em Bela Vista, Cariacica. O policial acabou tendo seu pé decepado por conta do acidente.

Segundo apuração do repórter Caíque Verli, da TV Gazeta, tudo aconteceu por volta das 22h. A mulher, de acordo com testemunhas, subiu de forma desgovernada uma ladeira que dá acesso ao bairro.

O policial estava sentado na calçada quando foi atingido. Com o veículo desgovernado, ela ainda bateu do outro lado da calçada e só depois entrou na pizzaria.

A motorista do carro fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica. Um amigo da mulher conversou com a reportagem da TV Gazeta e contou que a motorista perdeu o controle do carro após ser atingida por uma moto em um cruzamento.

A pizzaria estava cheia no momento do acidente, mas os clientes conseguiram correr e ninguém se feriu. Já o policial civil atropelado teve o pé decepado e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192). Ele foi levado para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Não há informações sobre seu estado de saúde.

De acordo com a Polícia Militar, o condutor da motocicleta se recusou a realizar o teste, mas apresentava olhos vermelhos. Ele também recusou atendimento médico.

