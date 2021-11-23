PF já apreendeu mais de R$ 22 mil em notas falsas no ES em 2021

mais de R$ 22 mil. O levantamento realizado pela corporação aponta ainda que 30 inquéritos foram abertos para investigar as apreensões de dinheiro falso no Estado em 2021. Com o fim de ano chegando e o aumento da movimentação de pessoas no comércio, também cresce a circulação de dinheiro — o que leva a PF a alertar para que a população fique de olho e não seja enganada. As notas falsas apreendidas neste ano pela Polícia Federal no Espírito Santo já somam. O levantamento realizado pela corporação aponta ainda que 30 inquéritos foram abertos para investigar as apreensões de dinheiro falso no Estado em 2021. Com o fim de ano chegando e o aumento da movimentação de pessoas no comércio, também cresce a circulação de dinheiro — o que leva a PF a alertar para que a população fique de olho e não seja enganada.

A marca d’água, o fio de segurança e a cor pintura da pintura de uma nota podem indicar se o dinheiro é falso. Solange Fabris, gerente uma padaria de Cachoeiro de Itapemirim , no Sul do Espírito Santo , conta que coleciona as notas falsas recebidas no estabelecimento nos últimos anos.

Mais de R$ 22 mil em notas falsas foram apreendidos pela PF neste ano Crédito: Matheus Martins

Segundo Solange, o problema serviu de aprendizado, pois a atenção no estabelecimento passou a ser redobrada quando o pagamento é em dinheiro. “Já pegamos notas falsas de R$ 10, de R$ 50 e R$ 100 umas duas vezes, temos até de R$ 5”, contou a gerente da padaria.

FIQUE DE OLHO

Dados do Banco Central apontam que, de janeiro a outubro deste ano, 1.496 notas de cédulas de R$ 100 foram apreendidas no Espírito Santo. Também teve apreensão de notas de R$ 20 (569 unidades), e até da rara nota de R$ 200 (94).

“Muitos criminosos oferecem a moeda falsa pela internet e muitas pessoas têm comprado. Às vezes, não sabem a gravidade que é adquirir moeda falsa. A pena é altíssima para quem produz ou coloca em circulação essas notas: vai de 3 a 12 anos de reclusão. Isso porque é um crime contra a fé pública e pode comprometer o sistema financeiro nacional”, alegou o superintendente regional da Polícia Federal no Espírito Santo, delegado Eugênio Ricas.