Pessoas com HIV / Aids terão gratuidade nos ônibus de Vitória

Gratuidade será dada para quem utiliza o Sistema Transcol, em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

Correção Por equívoco da assessoria de comunicação do Ministério Público Estadual, foi informado que o benefício se estendia por toda a Grande Vitória. Entretanto, a gratuidade é válida apenas para a Capital do Estado. O texto foi corrigido.

A promotora de Justiça do MPES Sandra Maria Ferreira de Souza apontou que o direito à gratuidade é fundamental para a manutenção do tratamento das pessoas com menor poder aquisitivo.

“Pela necessidade de tratamento periódico, aliada às condições financeiras, as pessoas vivendo com HIV/Aids têm direito a esse auxílio. Nosso papel como instituição é trabalhar para que esse direito seja garantido”, pontuou.

Foi destacado ainda que a Capital Capixaba já oferecia o benefício no sistema municipal. Dessa forma, mesmo que não esteja mais gerenciando o transporte público, também tem a obrigatoriedade de custear os moradores que vivem com HIV e doenças crônicas, em razão da execução da Lei Municipal nº 8.144/2011.

Questionada pela reportagem, a Ceturb-ES informou que até o momento não foi notificada oficialmente da decisão. "Somente após isso, a empresa deverá se manifestar", pontuou.