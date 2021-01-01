Pesquisadores projetam mudanças positivas para a Saúde a partir de 2021

Protocolo de higiene como hábito

A corrida pelo desenvolvimento de uma vacina eficaz contra o coronavírus acelerou pesquisas e a produção de imunizantes com a aplicação de novas tecnologias. Especialistas apontam que os avanços científicos descobertos com os estudos realizados nos últimos meses e a criação da vacina de RNA podem proporcionar a fabricação de compostos imunizantes para outras doenças além da Covid-19.

A experiência obtida ao longo dos meses no tratamento de pacientes infectados pelo novo coronavírus, sobretudo aqueles que ficaram internados na UTI, exigiu novas práticas de manejo nas doenças respiratórias. Ampliação de técnicas de pronação, adoção de corticóides e o momento certo da intubação são algumas lições que podem ser empregadas em outros tratamentos.

Para o enfrentamento à doença, mais de 600 leitos de UTI e enfermaria abertos nos hospitais administrados pelo Estado ficarão como legado após a pandemia. Há ainda possibilidade de que outros 100 novos leitos sejam entregues. Em abril de 2020, foi aberto um processo autorizando a contratação de até 2.000 cargos de nível superior e outros de níveis médio e técnico específicos para atendimento de Covid-19. O Estado adquiriu 460 respiradores e 135 ventiladores mecânicos portáteis para suporte. Esse legado ficará em 2021.

O Brasil deverá ampliar ou avançar nas questões ligadas à vigilância epidemiológica, quando será possível, com mais agilidade e eficácia, identificar os casos leves de infectados por Covid-19, fazer o diagnóstico dessas pessoas e de quem está convivendo com elas, e convencer o isolamento voluntário. O foco deve ser evitar que os quadros evoluam ao ponto da necessidade de internação.