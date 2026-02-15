Pescadores ficam mais de 7 horas à deriva após pane em barco em São Mateus

Home
Luana Luiza

Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de fevereiro de 2026 às 13:53

Dupla passou a noite no mar após falha na embarcação, remou para se manter em segurança e foi resgatada por outros pescadores ao amanhecer.
Laerte Alves Gomes e Marcos Antônio Nascimento ficaram à deriva após o motor do barco em que estavam apresentar pane Crédito: Douglas Abreu

Dois pescadores viveram momentos de angústia no mar de Barra Nova, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, após ficarem mais de sete horas à deriva devido a uma pane no motor da embarcação em que estavam. Laerte Alves Gomes e Marcos Antônio Nascimento saíram para pescar por volta das 13h de sábado (14) e, no momento de retornar, perceberam que o motor apresentava problemas.

Barco dos pescadores a deriva
Barco que apresentou pane e deixou pescadores à deriva Crédito: Douglas Abreu

Em entrevista à repórter Luciany Oliveira, da TV Gazeta Norte, os pescadores relataram que mantiveram a calma e tentaram seguir remando. “Decidimos vir devagarzinho. O motor ainda tinha um pouquinho de força, aí peguei o remo e fomos seguindo”, contou Marcos Antônio.

Segundo ele, os dois conseguiram ancorar a embarcação por volta das 22h. Durante a noite, revezaram o descanso até o amanhecer e precisaram retirar a água que entrava no barco. Por volta das 5h deste domingo (15), a dupla foi localizada por outros pescadores.

A vida do pescador é difícil. Ficamos sem água e sem comida, mas Deus é fiel e deu um rumo para nós

Laerte Alves Gomes

Pescador

Apesar do susto, os dois passam bem e agradeceram o apoio da família e dos amigos, que se mobilizaram nas buscas.

