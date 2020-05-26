Fernando Sassemburg Zioto, de 39 anos, e o amigo André de Assis, que não teve idade divulgada, saíram para pescar na Praia de Manguinhos Crédito: Reprodução

Depois de ficarem dois dias à deriva em alto-mar, os pescadores Fernando Zioto e André de Assis foram salvos por um navio na costa capixaba. Eles já estão em terra firme e salvos, mas passaram por uma experiência e tanto para serem resgatados.

Em entrevista ao ES2, da TV Gazeta, na noite desta segunda-feira (25), momentos após serem liberados na Capitania dos Portos, Fernando contou que os dois precisaram subir pela corrente da âncora do navio para conseguirem se salvar.

"Nós conseguimos chegar até ele, subimos pela âncora do navio [...] E depois de uma grande demora, até eles investigarem que não éramos clandestinos, eles nos receberam e nos acolheram até a chegada da Capitania dos Portos lá" Fernando Zioto - Pescador resgatado nesta segunda-feira (25)

Your browser does not support the audio element. Pescadores do ES subiram em corrente de âncora de navio de Singapura para se salvar

BARCO PERDIDO

Fernando e o amigo André, que são motoristas do Transcol, passam bem. Os dois tiveram atendimento médico do Samu, mas não precisaram de internação. Segundo Fernando, eles conseguiram se hidratar durante os dias que passaram no barco que, infelizmente, foi perdido durante o resgate. Para subir no navio, eles tiveram dificuldades, por conta do vento forte, e tiveram que deixar a embarcação para trás.

Passamos pelo Samu, mas estamos bem. Nos hidratamos bastante no nosso barco. Ele acabou indo embora, nós tivemos que pular para subir na âncora, o vento era muito forte. Largamos tudo para trás, mas conseguimos nos salvar, contou.

Fernando conta ainda da dificuldade que passaram durante os dias à deriva em alto-mar, mas comemora que hoje estão bem e com a família. Foram dias muito tenebrosos, bem complicado. Mas, eu e meu amigo, conseguimos, um apoiando o outro, e com muita fé, com a certeza de que Deus ia providenciar o socorro. E Deus providenciou para nós no momento certo. Com muita dificuldade, conseguimos vencer, disse.

O pescador Fernando Zioto em entrevista à TV Gazeta na noite desta segunda-feira (25) Crédito: Reprodução / TV Gazeta

EMBARCAÇÃO NÃO ERA ADEQUADA

A Marinha do Brasil fez um alerta quanto à saída dos pescadores para o alto-mar, principalmente, em relação à embarcação. Segundo o capitão dos Portos, Washington Luiz, o barco em que os dois estavam não era adequado para a atividade em mar aberto, faltando equipamentos de segurança fundamentais para o trabalho de buscas.

Embarcação desse tipo não pode sair para mar aberto. A embarcação precisa ter muitas condições de segurança, equipamentos para se comunicar, caso tenha alguma dificuldade, ou sinalizadores em caso de alguma emergência. Fizeram falta. Eles foram sobrevoados pela aeronave, embarcações se aproximaram deles, eles viram, mas não conseguiram sinalizar. É muito difícil identificar uma embarcação pequena no mar, disse.

Sobre o pescador ter subido pela âncora, o capitão explicou que, na verdade, eles tiveram acesso ao navio pela amarra, como é chamada a corrente que prende o navio à âncora. Ele não se agarrou à âncora. Ele se agarrou à corrente. A âncora vai para o fundo, o que vai posicionar ao navio. Eles se agarraram às amarras. Foi nessa hora que a tripulação viu, explicou.

Navio Yuan He Hai, de Singapura, que fez o resgate dos pescadores capixabas Crédito: Divulgação / Marine Traffic

O DESAPARECIMENTO

Dois pescadores desapareceram na manhã do último sábado (23) após o motor do barco em que estavam parar de funcionar, quando eles passavam pela região de Vila Velha. O Corpo de Bombeiros e a Capitania dos Portos fizeram buscas na região. Já a família dos desaparecidos, alugou um barco nesta segunda-feira (25) para ajudar na procura.

Fernando Sassemburg Zioto, de 39 anos, e o amigo André de Assis, que não teve idade divulgada, saíram para pescar na Praia de Manguinhos, na Serra, na madrugada do último sábado (23). Por volta das 10 horas, Fernando ligou para a mulher pedindo socorro.