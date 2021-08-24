Pescadores distribuem uma tonelada de peixes durante protesto em Vitória

População na Praça do Papa aguardando a distribuição de peixes Crédito: Oliveira Alves

Pescadores do Espírito Santo vão distribuir uma tonelada de peixes na tarde desta terça-feira (24) em Vitória . A ação faz parte de um protesto realizado pelo Sindicato dos Pescadores Profissionais, Artesanais, Aquicultores, Marisqueiros e Criadores de peixo do Estado (SINDPESMES).

Sediada na Praia do Suá, em Vitória, a entidade participa de uma audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir o atraso na indenização dos membros da cadeia de pesca, grupo que, segundo o presidente do Sindicato, João Gomes, faz parte do pré e do pós-pesca com a preparação e venda do pescado.

Ele conta que este grupo ainda não foi contemplado pela Fundação Renova, entidade criada para organizar a reparação dos danos causados pelo desastre da barragem de Fundão, em Mariana, no ano de 2015. E os prejuízos sofridos pela categoria são grandes, segundo o presidente.

“Com a poluição do leito do Rio Doce, a foz também foi contaminada. Nós temos restrição de área de pesca e isso afetou muito a produção. Hoje temos um faturamento 70% menor do que tínhamos antes do desastre. Muitas pessoas deixaram o pescado para viver de outra coisa. Estamos buscando os nossos direitos”, disse.

A distribuição do peixes está prevista para acontecer depois da realização da audiência pública. No entanto, com o aviso da doação, dezenas de pessoas aguardam na Praça do Papa pela oportunidade de levar o alimento para casa.