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Na Praça do Papa

Pescadores distribuem uma tonelada de peixes durante protesto em Vitória

Trabalhadores alegam atraso na indenização dos membros da cadeia de pesca, vítimas  do desastre da barragem de Fundão, em Mariana (MG), no ano de 2015

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 13:32

Publicado em 

24 ago 2021 às 13:32
População na Praça do Papa aguardando a distribuição de peixes
População na Praça do Papa aguardando a distribuição de peixes Crédito: Oliveira Alves
Pescadores do Espírito Santo vão distribuir uma tonelada de peixes na tarde desta terça-feira (24) em Vitória. A ação faz parte de um protesto realizado pelo Sindicato dos Pescadores Profissionais, Artesanais, Aquicultores, Marisqueiros e Criadores de peixo do Estado (SINDPESMES).
Sediada na Praia do Suá, em Vitória, a entidade participa de uma audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir o atraso na indenização dos membros da cadeia de pesca, grupo que, segundo o presidente do Sindicato, João Gomes, faz parte do pré e do pós-pesca com a preparação e venda do pescado.

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Ele conta que este grupo ainda não foi contemplado pela Fundação Renova, entidade criada para organizar a reparação dos danos causados pelo desastre da barragem de Fundão, em Mariana, no ano de 2015. E os prejuízos sofridos pela categoria são grandes, segundo o presidente.
“Com a poluição do leito do Rio Doce, a foz também foi contaminada. Nós temos restrição de área de pesca e isso afetou muito a produção. Hoje temos um faturamento 70% menor do que tínhamos antes do desastre. Muitas pessoas deixaram o pescado para viver de outra coisa. Estamos buscando os nossos direitos”, disse.
A distribuição do peixes está prevista para acontecer depois da realização da audiência pública. No entanto, com o aviso da doação, dezenas de pessoas aguardam na Praça do Papa pela oportunidade de levar o alimento para casa.
Em nota enviada para a TV Gazeta, a Fundação Renova informou que desde julho deste ano o valor total pago de indenização aos camaroeiros somou R$ 82 milhões para 73 pessoas. A Renova também disse que, nesse ano, está sendo pago o lucro cessante também de cerca de R$ 20 milhões a aproximadamente 170 pessoas.

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