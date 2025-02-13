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Reajuste

Passagens de ônibus municipais ficam mais caras em Cachoeiro

Tarifa passou de R$ 4,70 para R$ 5,10 nos pagamentos em dinheiro, vale-transporte e em linhas distritais, a partir desta quinta-feira (13)

Publicado em 13 de Fevereiro de 2025 às 10:28

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

13 fev 2025 às 10:28
Passagem de ônibus em Cachoeiro aumenta em R$ 0,10 para quem paga em dinheiro
Passagem de ônibus aumentou R$ 0,40 para pagamento em dinheiro, vale transporte e nas linhas distritais  Crédito: Reprodução
Os passageiros que utilizam o transporte coletivo urbano e distrital em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, começaram a quinta-feira (13) com reajuste na tarifa. Segundo a prefeitura, a passagem passou de R$ 4,70 para R$ 5,10 para os pagamentos em dinheiro, vale-transporte, e em linhas distritais. Já o valor pago no Cartão Cidadão (bilhetagem eletrônica) foi fixado em R$ 4 nas linhas urbanas. No Cartão Escolar, será de R$ 2.
O reajuste anual foi anunciado na noite de quarta-feira (12) pelo Conselho Municipal de Transporte e Tarifas de Cachoeiro de Itapemirim. O aumento, justificou, segue critérios estabelecidos no contrato de concessão do serviço de transporte, após estudo técnico e levando em conta o custo total do serviço e o número de passageiros transportados. Os conselheiros aprovaram a proposta de reajuste apresentada pela Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Agersa).
Segundo diretor-presidente da Agersa, Vilson Carlos Gomes Coelho, o reajuste da tarifa é impactado pela redução do volume de passageiros transportados. “Se houver uma utilização maior do sistema, na próxima revisão realizada, a tendência é cair o custo”, disse.
Ele reforçou que os usuários utilizem o Cartão Cidadão, que possibilita a integração entre as viagens. A aquisição do Cartão Cidadão é gratuita, com emissão imediata na loja “Cartão Melhor” do Shopping Cachoeiro.

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