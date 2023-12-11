Pais fazem fila de madrugada para matricular filhos em escola de Pinheiros

Pais fazem fila de madrugada para conseguirem vagas para filhos pela manhã em escola Crédito: Redes sociais

Pais passaram a madrugada desta segunda-feira (11) em uma fila para tentar matricular os filhos no turno matutino da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Dr. Emir de Macedo Gomes, no Centro de Pinheiros , no Norte do Espírito Santo. Eles alegam preocupação em não conseguir vagas para a manhã e, por isso, optaram por chegarem bem antes do horário para não arriscarem perder as vagas remanescentes.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o pai de um aluno, que não quis ser identificado, contou que, segundo a escola, existe uma lei federal que dá preferência de matrícula para alguns alunos.

"Os pais estão querendo matricular os filhos no turno matutino, entretanto, conforme a escola, existe uma lei federal que diz que a preferência das vagas é para alunos do meio rural, PDA (perfil de comportamento dentro do espectro autista) e estudantes que residem próximo à escola. Só depois, eles liberam vagas para o público geral", contou o pai.

Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Dr. Emir de Macedo Gomes, localizada no Centro de Pinheiros Crédito: Leitor | A Gazeta

O que diz a Prefeitura de Pinheiros

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Pinheiros informou que na EMEF Dr. Emir de Macedo Gomes os pais têm preferência em matricular os filhos no turno matutino, por isso, foram para a porta da escola caso surja vaga para o turno, o que não significa que não há mais vagas para matrículas na unidade. "Naturalmente, os alunos vão renovando as matrículas e as séries sequenciais vão cumprindo as vagas", completou a administração municipal, em nota.