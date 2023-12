Turno matutino

Pais fazem fila de madrugada para matricular filhos em escola de Pinheiros

Prefeitura afirma que há vagas para matrículas, mas preferência é pelo horário da manhã da EMEF Dr. Emir de Macedo Gomes;

Pais fazem fila de madrugada para conseguirem vagas para filhos pela manhã em escola. (Redes sociais)

Mariana Lopes Repórter / [email protected]

Pais passaram a madrugada desta segunda-feira (11) em uma fila para tentar matricular os filhos no turno matutino da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Dr. Emir de Macedo Gomes, no Centro de Pinheiros, no Norte do Espírito Santo. Eles alegam preocupação em não conseguir vagas para a manhã e, por isso, optaram por chegarem bem antes do horário para não arriscarem perder as vagas remanescentes.

Em conversa com a reportagem de A Gazeta, o pai de um aluno, que não quis ser identificado, contou que, segundo a escola, existe uma lei federal que dá preferência de matrícula para alguns alunos.

"Os pais estão querendo matricular os filhos no turno matutino, entretanto, conforme a escola, existe uma lei federal que diz que a preferência das vagas é para alunos do meio rural, PDA (perfil de comportamento dentro do espectro autista) e estudantes que residem próximo à escola. Só depois, eles liberam vagas para o público geral", contou o pai.

Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Dr. Emir de Macedo Gomes, localizada no Centro de Pinheiros. (Leitor | A Gazeta)

O que diz a Prefeitura de Pinheiros

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Pinheiros informou que na EMEF Dr. Emir de Macedo Gomes os pais têm preferência em matricular os filhos no turno matutino, por isso, foram para a porta da escola caso surja vaga para o turno, o que não significa que não há mais vagas para matrículas na unidade. "Naturalmente, os alunos vão renovando as matrículas e as séries sequenciais vão cumprindo as vagas", completou a administração municipal, em nota.

