Padaria comunitária produz e doa mil pães por dia em Cachoeiro

Projeto foi retomado após 20 anos de criação e já atende 12 organizações na cidade; Prefeitura deseja expandir atendimento para mais pessoas

Carol Leal Repórter

Publicado em 3 de setembro de 2025 às 15:08

Presente no café da manhã de muitos brasileiros, o pão francês voltou a fazer parte da rotina alimentar de centenas de pessoas em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Após vinte anos de criação, a padaria comunitária voltou a funcionar no final de julho e já atende 12 instituições sociais na cidade.

Para dar conta da demanda, cerca de mil pães são produzidos por dia no local. O trabalho começa na véspera, como explica o padeiro Odirlei Faria, que se dedica para que o alimento chegue cedo às entidades beneficiadas.

A partir das 4 horas da manhã já estamos aqui nos preparando para poder assar (os pães) e garantir um 'pãozinho' gostoso para atender a população de Cachoeiro de Itapemirim Odirlei Faria Padeiro

Padeiro Odirlei Faria preparando pães na padaria comunitária de Cachoeiro Crédito: Luiz Gonçalves

Entre as instituições beneficiadas estão a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae); a Casa de Apoio, que acolhe 50 pessoas em situação de rua; e o projeto Casa Verde, que atua na educação musical de crianças e adolescentes, por exemplo. "(A padaria) vai alimentar mais ou menos 50 pessoas em uma instituição e 30 em outra. Quem não gosta de um pãozinho fresquinho né? É prioridade", diz Cleber José Marcelino, representante de um abrigo e um asilo da cidade.

Pães recolhidos por Cléber vão para abrigo e asilo da cidade Crédito: Luiz Gonçalves

De acordo com o subsecretário de Segurança Alimentar da cidade, Cid Fassarela, a retomada foi possível graças à restauração de equipamentos que estavam parados. Agora, a Prefeitura Municipal estuda otimizar a logística do funcionamento da padaria e da distribuição dos produtos para atender ainda mais instituições, além de abrigos, asilos e famílias em situação de vulnerabilidade social.

*Com informações da repórter Isabelle Oliveira, da TV Gazeta

