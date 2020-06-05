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Gratidão

Pacientes curados da Covid-19 agradecem aos profissionais de saúde no ES

Do início da pandemia até hoje, Santa Casa de Cachoeiro já registrou 150 altas. Valtair Zuqui, de 63 anos, ficou mais de 30 dias internado e deixou hoje (05) o hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 jun 2020 às 18:29

Publicado em 05 de Junho de 2020 às 18:29

Valtair Zuqui, de 63 anos, passou por mais de 30 dias de internação em Cachoeiro
Valtair Zuqui, de 63 anos, passou por mais de 30 dias de internação em Cachoeiro Crédito: Divulgação/ Santa Casa
Pacientes curados da Covid-19 agradecem aos profissionais de saúde no ES
Mais um paciente, vítima do novo coronavírus, venceu a doença e deixou a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, nesta sexta-feira (05). Acompanhado de familiares, o idoso Valtair Zuqui se despediu dos profissionais e retornou para casa, em Piúma.
Segundo informações do hospital, Valtair Zuqui, de 63 anos, ficou internado por mais de 30 dias, inclusive com passagem pela UTI. Na despedida, ele ganhou um certificado que diz: Eu venci a Covid-19 - uma homenagem entregue pelos funcionários da unidade a todos os pacientes. Meu agradecimento à Santa Casa e a todos que me atenderam, disse o idoso.
Quem também agradeceu o carinho e a dedicação dos profissionais da saúde em um depoimento foi Donisete Marques, de 55 anos. O paciente, de Castelo, ficou sete dias internado na Santa Casa e deixou a unidade no início da semana. Eu que fui vítima da Covid-19, devo minha recuperação à Santa Casa de Cachoeiro. A equipe foi fantástica, desde os técnicos, médicos, a equipe de limpeza. Continuem com este trabalho maravilhoso de salvar vidas, falou Marques.
A unidade é referência no tratamento da doença na Região Sul. Um boletim divulgado nesta sexta-feira (05), informa que existem 24 pacientes internados na UTI e 26 nos leitos de enfermaria. Dos internados na enfermaria,  10 são pacientes com suspeita da doença e 16 testaram positivo para a Covid-19. Na UTI são 20 pacientes confirmados com coronavírus e 4 aguardam resultado de exames. Nas últimas 24 horas o hospital registrou três altas e duas mortes. Do início da pandemia até esta data (05),  unidade contabiliza 150 altas. 
Os pacientes que permanecem internados são dos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Marataízes, Muqui, Mimoso do Sul, Itapemirim, Piúma, Iúna, Jerônimo Monteiro, São José do Calçado, Presidente Kennedy, Rio Novo, Alegre, Vargem Alta e Iconha.

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