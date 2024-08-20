Paciente com urticária crônica sofre à espera por medicamento de R$ 4 mil no ES

Ansiedade à espera de um medicamento. Esse é o sentimento relatado pelo cabeleireiro Saulo Júnior Lima. Em 2021, ele foi diagnosticado com urticária crônica espontânea, uma doença autoimune que provoca lesões vermelhas e com relevo na pele, além de muita coceira.
Um dos remédios que ele precisa tomar deve ser aplicado mensalmente, é importado da Suíça e custa R$ 4 mil. Sem condições para pagar, em abril, ele solicitou o medicamento pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da farmácia cidadã. Porém, o pedido foi negado e ele segue aguardando uma nova resposta.
A urticária de Saulo se enquadra como uma doença crônica porque dura mais de 6 semanas, além de ser espontânea por não ter nenhuma causa externa. Nesse caso, segundo os médicos, ela é considerada uma doença autoimune.
“O nosso corpo produz anticorpos contra células do nosso próprio corpo e é isso que faz gerar essas urticárias”, explica a médica Roberta Roldi, especialista em Alergia e Imunologia.
A especialista também esclareceu que o tratamento mais acessível para a doença é apenas para aliviar os sintomas. Por esse motivo, atualmente, o cabeleireiro toma um remédio 4 vezes ao dia e passa cremes pelo corpo. “Os sintomas vão além da pele. Eu já precisei me ausentar do trabalho. Também é preciso fazer um isolamento como forma de cuidado”, disse Saulo em entrevista ao repórter Paulo Ricardo Sobral da TV Gazeta.
Para os pacientes que não conseguem obter o controle da doença com os antiálergicos, a indicação é os medicamentos imunobiológicos, que bloqueiam a ação dos anticorpos de modo que eles não ataquem as células do organismo. O pedido de Saulo foi negado, segundo ele, por falta de exames.
Procurada pela reportagem, a Gerência de Assistência Farmacêutica (GEAF) explicou que o medicamento solicitado por Saulo não é padronizado para a condição dele. As solicitações não padronizadas são analisadas pela Comissão Estadual de Farmacologia e Terapêutica. “O processo foi encaminhado à perícia médica do Hospital Santa Casa de Misericórdia, em Vitória, que agendará a consulta de avaliação”, informou a pasta em nota enviada no mês de julho.
Nesta semana, Saulo informou que passou por uma nova perícia médica na Santa Casa de Misericórdia, em Vitória. Enquanto espera uma resposta, ele segue sem a medicação. “Estou aguardando essa segunda chamada, para ver se eles aceitam. Espero que a resposta seja positiva” afirmou.
*Com informações do repórter Paulo Ricardo Sobral da TV Gazeta.